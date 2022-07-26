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https://tr.sputniknews.com/20220726/4-kirtasiyecinin-silahla-yaralandigi-kavga-nedeni-belli-oldu-delgec-1059146605.html
4 kırtasiyecinin silahla yaralandığı kavga nedeni belli oldu: Delgeç
4 kırtasiyecinin silahla yaralandığı kavga nedeni belli oldu: Delgeç
Adana'da 21 Haziran'da iki kırtasiyeci arasında çıkan tartışmada taraflar silah ve pompalı tüfekle ateş açtı; 4 kişi yaralandı. Firari Sedat Tiken yakalandı... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T12:17+0300
2022-07-26T12:17+0300
türkiye
kırtasiye
adana
kavga
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Adana da geçen ay kırtasiyeciler arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavgada silah kullanıp kaçan Sedat Tiken (32), polis uygulamasında yakalandı.Olay, 21 Haziran günü saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 61006 Sokak'ta meydana geldi. İki kırtasiyeci arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.Taraflar birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti. Bu anlar ise cep telefonu ile kayda alındı. Olayda 4 kişi yaralanırken bazı şüpheliler ise kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada kavgaya karışan şüphelilerden birinin kırtasiyeci Sedat Tiken olduğunu tespit etti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sedat Tiken, önceki gün polis ekiplerinin D-400 kara yolunda uygulama yaptığını görünce kaçmak istedi.Durumu fark eden ekipler, Tiken’i kısa süreli takip sonunda yakaladı. Gözaltına alınan Sedat Tiken'in emniyetteki ifadesinde, “Komşu kırtasiyeden gelen bir kişi delgeç istedi. Vermek istemediğim için aramızda tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce küfürleşme oldu. Durum bu noktaya geldi" dediği öğrenildi.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat Tiken, tutuklandı.
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kırtasiye, adana, kavga

4 kırtasiyecinin silahla yaralandığı kavga nedeni belli oldu: Delgeç

12:17 26.07.2022
© DHA4 kırtasiyecinin silahla yaralandığı kavga nedeni belli oldu: Delgeç
4 kırtasiyecinin silahla yaralandığı kavga nedeni belli oldu: Delgeç - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© DHA
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Adana'da 21 Haziran'da iki kırtasiyeci arasında çıkan tartışmada taraflar silah ve pompalı tüfekle ateş açtı; 4 kişi yaralandı. Firari Sedat Tiken yakalandı. İfadesinde kavganın nedeninin 'delgeç' olduğunu söyledi.
Adana da geçen ay kırtasiyeciler arasında çıkan, 4 kişinin yaralandığı kavgada silah kullanıp kaçan Sedat Tiken (32), polis uygulamasında yakalandı.
Olay, 21 Haziran günü saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 61006 Sokak'ta meydana geldi. İki kırtasiyeci arasında çıkan tartışma, tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü.
Taraflar birbirlerine pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti. Bu anlar ise cep telefonu ile kayda alındı. Olayda 4 kişi yaralanırken bazı şüpheliler ise kaçtı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırmada kavgaya karışan şüphelilerden birinin kırtasiyeci Sedat Tiken olduğunu tespit etti. Şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Sedat Tiken, önceki gün polis ekiplerinin D-400 kara yolunda uygulama yaptığını görünce kaçmak istedi.
Durumu fark eden ekipler, Tiken’i kısa süreli takip sonunda yakaladı. Gözaltına alınan Sedat Tiken'in emniyetteki ifadesinde, “Komşu kırtasiyeden gelen bir kişi delgeç istedi. Vermek istemediğim için aramızda tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce küfürleşme oldu. Durum bu noktaya geldi" dediği öğrenildi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sedat Tiken, tutuklandı.
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