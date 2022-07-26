Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220726/ingilterede-basbakan-adaylarinin-canli-yayin-tartismasinda-sunucu-bayildi-1059171298.html
İngiltere'de başbakan adaylarının canlı yayın tartışmasında sunucu bayıldı
İngiltere'de başbakan adaylarının canlı yayın tartışmasında sunucu bayıldı
İngiltere’nin yeni başbakan adayları eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, canlı yayında yaptıkları tartışma sırasında moderatör Kate... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T22:25+0300
2022-07-26T22:41+0300
dünya
ingiltere
liz truss
rishi sunak
canlı yayın
sunucu
baygınlık
başbakan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053327398_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_9e10dcd9141937c7c227497adcf5d024.jpg
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olmak için yarışan iki aday eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, TalkTV’de canlı yayında karşı karşıya gelerek tartıştı. Kate McCann’in moderatörlüğünde yapılan tartışma, Truss konuştuğu sırada büyük bir gürültünün duyulması ile kesildi. Truss’ın büyük şaşkınlığa uğramasının ardından McCann’ın bulunduğu yere doğru gittiği görüldü.Yayının kesilmesinin ardından TalkTV tarafından yapılan açıklamada, “Kate McCann bu gece yayında bayıldı ve iyi olmasına rağmen, tıbbi tavsiye tartışmaya devam etmememiz gerektiğiydi. İzleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden özür dileriz” ifadeleri kullanılarak, olayın bir güvenlik sorunu olmadığı ve adayların iyi olduğuna vurgu yapıldı.Adaylar, yayın kesilmeden önce İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğiyle ilgili soruları yanıtlıyordu.Öte yandan Sunak ve Truss, dün gece BBC'de canlı yayınlanan bir tartışma programında vergiler konusunda karşı karşıya gelmişti.İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 7 Temmuz’da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanını seçmek için yapılan oylamalar sonucunda aday sayısı 2’ye indirilmişti. Yeni parti lideri ve başbakanın 5 Eylül'de açıklanması beklenirken, yeni başbakan seçilene kadar ise Johnson görevine devam edecek.
https://tr.sputniknews.com/20220726/britanya-basbakanligi-yarisinin-iki-finalisti-tv-duellosunda-goze-goz-dise-dis-kapisti-1059144843.html
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053327398_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_c5990bf3e93344c3b91f931c9e17b472.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ingiltere, liz truss, rishi sunak, canlı yayın, sunucu, baygınlık, başbakan

İngiltere'de başbakan adaylarının canlı yayın tartışmasında sunucu bayıldı

22:25 26.07.2022 (güncellendi: 22:41 26.07.2022)
© REUTERS / Phil Nobleİngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© REUTERS / Phil Noble
Abone olTelegram
İngiltere’nin yeni başbakan adayları eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, canlı yayında yaptıkları tartışma sırasında moderatör Kate McCann bayıldı.
İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı olmak için yarışan iki aday eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ve Dışişleri Bakanı Liz Truss, TalkTV’de canlı yayında karşı karşıya gelerek tartıştı.
Kate McCann’in moderatörlüğünde yapılan tartışma, Truss konuştuğu sırada büyük bir gürültünün duyulması ile kesildi. Truss’ın büyük şaşkınlığa uğramasının ardından McCann’ın bulunduğu yere doğru gittiği görüldü.

Yayının kesilmesinin ardından TalkTV tarafından yapılan açıklamada, “Kate McCann bu gece yayında bayıldı ve iyi olmasına rağmen, tıbbi tavsiye tartışmaya devam etmememiz gerektiğiydi. İzleyicilerimizden ve dinleyicilerimizden özür dileriz” ifadeleri kullanılarak, olayın bir güvenlik sorunu olmadığı ve adayların iyi olduğuna vurgu yapıldı.

Adaylar, yayın kesilmeden önce İngiltere'nin Ukrayna'ya desteğiyle ilgili soruları yanıtlıyordu.
Öte yandan Sunak ve Truss, dün gece BBC'de canlı yayınlanan bir tartışma programında vergiler konusunda karşı karşıya gelmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, 7 Temmuz’da Muhafazakar Parti liderliğinden ve başbakanlık görevinden istifasının ardından Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanını seçmek için yapılan oylamalar sonucunda aday sayısı 2’ye indirilmişti.
Yeni parti lideri ve başbakanın 5 Eylül'de açıklanması beklenirken, yeni başbakan seçilene kadar ise Johnson görevine devam edecek.
Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti liderliği, dolayısıyla başbakanlık yarışında finale kalan iki aday olan eski Maliye Bakanı Rishi Sunak ile Dışişleri Bakanı Liz Truss, ilk baş başa TV düellosuna BBC'de çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
DÜNYA
Britanya başbakanlığı yarışının iki finalisti, TV düellosunda göze göz dişe diş kapıştı
12:04
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала