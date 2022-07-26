https://tr.sputniknews.com/20220726/kazdaglarinda-endemik-bitkiyi-koparanlara-657-bin-558-tl-ceza-kesildi-1059157839.html

Kazdağları'nda endemik bitkiyi koparanlara 657 bin 558 lira ceza kesildi

Kazdağları'nda endemik bitkiyi koparanlara 657 bin 558 lira ceza kesildi

Kazdağları'nda endemik tür bitkiyi koparan 6 kişiye 657 bin 558 lira para cezası uygulandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T15:45+0300

2022-07-26T15:45+0300

2022-07-26T15:48+0300

türkiye

balıkesir

edremit

kazdağları

endemik

para cezası

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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan Sarıkız Çayı bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.Kazdağları Milli Parklar Şefliği'nden yapılan açıklamada, endemik tür olarak kayıtlara geçen ve Kazdağları'nda bulunan Sarıkız Çayı (Sideritis trojana) bitkisini kopararak topladığı belirlenen 6 kişiye toplamda 657 bin 558 lira para cezası kesildiği bildirildi.

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kazdağları

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balıkesir, edremit, kazdağları, endemik, para cezası