https://tr.sputniknews.com/20220726/kazdaglarinda-endemik-bitkiyi-koparanlara-657-bin-558-tl-ceza-kesildi-1059157839.html
Kazdağları'nda endemik bitkiyi koparanlara 657 bin 558 lira ceza kesildi
Kazdağları'nda endemik bitkiyi koparanlara 657 bin 558 lira ceza kesildi
Kazdağları'nda endemik tür bitkiyi koparan 6 kişiye 657 bin 558 lira para cezası uygulandı. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T15:45+0300
2022-07-26T15:45+0300
2022-07-26T15:48+0300
türkiye
balıkesir
edremit
kazdağları
endemik
para cezası
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Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan Sarıkız Çayı bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.Kazdağları Milli Parklar Şefliği'nden yapılan açıklamada, endemik tür olarak kayıtlara geçen ve Kazdağları'nda bulunan Sarıkız Çayı (Sideritis trojana) bitkisini kopararak topladığı belirlenen 6 kişiye toplamda 657 bin 558 lira para cezası kesildiği bildirildi.
türkiye
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balıkesir, edremit, kazdağları, endemik, para cezası
Kazdağları'nda endemik bitkiyi koparanlara 657 bin 558 lira ceza kesildi
15:45 26.07.2022 (güncellendi: 15:48 26.07.2022) Abone ol
Kazdağları'nda endemik tür bitkiyi koparan 6 kişiye 657 bin 558 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgiye göre, Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kazdağları'na özgü endemik tür olan Sarıkız Çayı bitkisinin toplandığı bilgisini alan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü Kazdağları Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yaptıkları araştırmada 6 kişiyi yakaladı.
Kazdağları Milli Parklar Şefliği'nden yapılan açıklamada, endemik tür olarak kayıtlara geçen ve Kazdağları'nda bulunan Sarıkız Çayı (Sideritis trojana) bitkisini kopararak topladığı belirlenen 6 kişiye toplamda 657 bin 558 lira para cezası kesildiği bildirildi.