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https://tr.sputniknews.com/20220726/putin-ve-erdogan-birbirlerini-iyi-anliyor-zira-ikisi-de-ulkelerinin-ulusal-cikarlarini-savunuyor-1059169111.html
'Putin ve Erdoğan birbirlerini iyi anlıyor, zira ikisi de ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunuyor'
'Putin ve Erdoğan birbirlerini iyi anlıyor, zira ikisi de ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunuyor'
Avrupalı politikacıları Rus lider Putin'e karşı uygunsuz davranışları nedeniyle bir kez daha eleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini yorumlayan... 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T20:18+0300
2022-07-26T20:19+0300
görüş
recep tayyip erdoğan
vladimir putin
batı
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Batılı politikacıların Putin’e karşı tutumunu biliyorsunuz. Bu siyasete yakışmıyor. Ona karşı nasıl bir tavır içinde olursanız, aynı cevabı alırsınız” açıklamasında bulundu.Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü, askeri uzman İgor Korotçenko, Sputnik muhabiri ile yaptığı söyleşide Erdoğan’ın eleştirisinin yerinde olduğuna ve Avrupalı politikacıların yanlış politikasının herkesten çok kendilerine zarar verdiğine dikkat çekti.“Ankara ve Moskova, istikrarsızlığın ana kaynağının özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) iyi düşünülmemiş ve hatalı politikası olduğu mevcut uluslararası durumu aynı şekilde değerlendiriyor ve bugün Avrupa ülkelerinin sıradan vatandaşları, politikacılarının hatalı kararlarının bedelini ödüyor -enflasyon artıyor, ekonomi çöküyor. Oysa Rusya en başından beri hem Ukrayna etrafındaki durum, hem de Avrupa güvenliği konularında bir müzakere süreci önermişti. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve NATO dahil olmak üzere çeşitli platformlarda diyalog çağrısında bulunduk. Ancak sonuçta Rusya'nın endişeleri tamamen göz ardı edildi. Bu nedenle Batı, şu an elinde olanları almış oldu” diyen Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya ile Türkiye’nin jeopolitik bir ittifak kurması gerektiğini dile getiren Korotçenko, şunları söyledi:
https://tr.sputniknews.com/20220725/cumhurbaskani-erdogan-tahil-anlasmasi-kuresel-gida-krizinin-etkileri-hafiflemeye-baslayacak-1059125609.html
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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, batı

'Putin ve Erdoğan birbirlerini iyi anlıyor, zira ikisi de ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunuyor'

20:18 26.07.2022 (güncellendi: 20:19 26.07.2022)
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı İletişim BaşkanlığıTahran'da Putin - Erdoğan görüşmesi
Tahran'da Putin - Erdoğan görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
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Amur Gadjiev
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Avrupalı politikacıları Rus lider Putin'e karşı uygunsuz davranışları nedeniyle bir kez daha eleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini yorumlayan Rus uzman Korotçenko, eleştirinin yerinde olduğuna ve Avrupalı politikacıların yanlış politikasının herkesten çok kendilerine zarar verdiğine dikkat çekti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Batılı politikacıların Putin’e karşı tutumunu biliyorsunuz. Bu siyasete yakışmıyor. Ona karşı nasıl bir tavır içinde olursanız, aynı cevabı alırsınız” açıklamasında bulundu.
Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü, askeri uzman İgor Korotçenko, Sputnik muhabiri ile yaptığı söyleşide Erdoğan’ın eleştirisinin yerinde olduğuna ve Avrupalı politikacıların yanlış politikasının herkesten çok kendilerine zarar verdiğine dikkat çekti.
Ankara ve Moskova, istikrarsızlığın ana kaynağının özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) iyi düşünülmemiş ve hatalı politikası olduğu mevcut uluslararası durumu aynı şekilde değerlendiriyor ve bugün Avrupa ülkelerinin sıradan vatandaşları, politikacılarının hatalı kararlarının bedelini ödüyor -enflasyon artıyor, ekonomi çöküyor. Oysa Rusya en başından beri hem Ukrayna etrafındaki durum, hem de Avrupa güvenliği konularında bir müzakere süreci önermişti. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve NATO dahil olmak üzere çeşitli platformlarda diyalog çağrısında bulunduk. Ancak sonuçta Rusya'nın endişeleri tamamen göz ardı edildi. Bu nedenle Batı, şu an elinde olanları almış oldu” diyen Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Aynı şekilde Batı’nın, Türkiye'nin kendisine karşı savaş yürüten terör örgütlerinin Finlandiya ve İsveç'teki faaliyetleri ile ilgili endişelerini görmezden gelmesi halinde bu ülkelerin hiçbir zaman Kuzey Atlantik İttifakı'na üye olamayacaklarına inanıyorum. Putin ve Erdoğan'ın tutumları kesinlikle ulusal çıkarların korunmasına dayanıyor. Bu nedenle, bazı konularda mevcut anlaşmazlıklara rağmen bugün ülkelerimiz arasında çok iyi bir karşılıklı anlayış var. Rusya ile Türkiye'yi birleştiren faktörler, birbirinden ayıran faktörlere göre çok daha fazla.”
Rusya ile Türkiye’nin jeopolitik bir ittifak kurması gerektiğini dile getiren Korotçenko, şunları söyledi:
“Bence uluslararası güvenlik alanında ve genel olarak yeni dünya düzeninin oluşturulması konusunda atılım niteliğinde kararların zamanı geldi. Mevcut koşullarda Rus-Türk jeopolitik birlik kurmak gerekiyor. Birlikte çalışarak çok daha büyük başarılara imza atabiliriz. Avrupa için hem Rusya, hem de Türkiye ‘ötekidir’. Biz orada asla ‘dost’ olmayacağız. Bugüne kadar var olan uluslararası ilişkiler sistemi bugün çöküyor. Ve bence bu yeni uluslararası ilişkiler sisteminde Rusya ve Türkiye, birbirimizi güçlendireceğimiz ve mevcut küresel askeri ve siyasi türbülansı başarıyla aşmak için birbirimize yardım edeceğimiz bir jeopolitik ittifak tesis etmek dahil olmak üzere, mümkün olduğunca ileri gitmeye hazır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.07.2022
POLİTİKA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin PKK/YPG ile iş birliği devam ediyor, bunları görmemezlikten gelemeyiz
Dün, 21:32
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