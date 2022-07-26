https://tr.sputniknews.com/20220726/putin-ve-erdogan-birbirlerini-iyi-anliyor-zira-ikisi-de-ulkelerinin-ulusal-cikarlarini-savunuyor-1059169111.html

'Putin ve Erdoğan birbirlerini iyi anlıyor, zira ikisi de ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunuyor'

'Putin ve Erdoğan birbirlerini iyi anlıyor, zira ikisi de ülkelerinin ulusal çıkarlarını savunuyor'

Avrupalı politikacıları Rus lider Putin'e karşı uygunsuz davranışları nedeniyle bir kez daha eleştiren Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerini yorumlayan... 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T20:18+0300

2022-07-26T20:18+0300

2022-07-26T20:19+0300

görüş

recep tayyip erdoğan

vladimir putin

batı

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Batılı politikacıların Putin’e karşı tutumunu biliyorsunuz. Bu siyasete yakışmıyor. Ona karşı nasıl bir tavır içinde olursanız, aynı cevabı alırsınız” açıklamasında bulundu.Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Müdürü, askeri uzman İgor Korotçenko, Sputnik muhabiri ile yaptığı söyleşide Erdoğan’ın eleştirisinin yerinde olduğuna ve Avrupalı politikacıların yanlış politikasının herkesten çok kendilerine zarar verdiğine dikkat çekti.“Ankara ve Moskova, istikrarsızlığın ana kaynağının özellikle Avrupa Birliği'nin (AB) iyi düşünülmemiş ve hatalı politikası olduğu mevcut uluslararası durumu aynı şekilde değerlendiriyor ve bugün Avrupa ülkelerinin sıradan vatandaşları, politikacılarının hatalı kararlarının bedelini ödüyor -enflasyon artıyor, ekonomi çöküyor. Oysa Rusya en başından beri hem Ukrayna etrafındaki durum, hem de Avrupa güvenliği konularında bir müzakere süreci önermişti. AGİT (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı) ve NATO dahil olmak üzere çeşitli platformlarda diyalog çağrısında bulunduk. Ancak sonuçta Rusya'nın endişeleri tamamen göz ardı edildi. Bu nedenle Batı, şu an elinde olanları almış oldu” diyen Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:Rusya ile Türkiye’nin jeopolitik bir ittifak kurması gerektiğini dile getiren Korotçenko, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220725/cumhurbaskani-erdogan-tahil-anlasmasi-kuresel-gida-krizinin-etkileri-hafiflemeye-baslayacak-1059125609.html

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2022

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recep tayyip erdoğan, vladimir putin, batı