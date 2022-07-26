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Sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı
Sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı
Erzurum'un Oltu ilçesinde sünnet olmaktan korkup ağaca tırmanan 6 yaşındaki Mehmet Bekteş, güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü. 26.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-26T14:35+0300
2022-07-26T14:45+0300
sünnet
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ağaç
korku
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Oltu Belediyesi ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu'nca toplu sünnet düzenlendi. Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplu sünnete; 300 çocuk ve ailelerinin yanı sıra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı.Belediye ve federasyon, 300 çocuğun sünnet kıyafetleri ile hastane masraflarını karşıladı.Çocukların doyasıya eğlendiği organizasyonda sünnet olmaktan korkan Mehmet Bekteş, sosyal tesisteki bir ağaca tırmandı. "Sünnet olmak istemiyorum" diyerek bağıran Mehmet'i, babası Necati Bekteş ile yakınları güçlükle ikna etti.Ağaçtan indirilen Bekteş, sakinleştikten sonra "Tamam korkmuyorum. Sünnet olacağım" dedi. Hastaneye götürülen Mehmet Bekteş, sünnet oldu.
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sünnet, ağaç, korku

Sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı

14:35 26.07.2022 (güncellendi: 14:45 26.07.2022)
© DHASünnetten korkup ağaça tırmanan çocuk
Sünnetten korkup ağaça tırmanan çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
© DHA
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Erzurum'un Oltu ilçesinde sünnet olmaktan korkup ağaca tırmanan 6 yaşındaki Mehmet Bekteş, güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü.
Oltu Belediyesi ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu'nca toplu sünnet düzenlendi. Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplu sünnete; 300 çocuk ve ailelerinin yanı sıra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı.
Belediye ve federasyon, 300 çocuğun sünnet kıyafetleri ile hastane masraflarını karşıladı.
Çocukların doyasıya eğlendiği organizasyonda sünnet olmaktan korkan Mehmet Bekteş, sosyal tesisteki bir ağaca tırmandı. "Sünnet olmak istemiyorum" diyerek bağıran Mehmet'i, babası Necati Bekteş ile yakınları güçlükle ikna etti.
Ağaçtan indirilen Bekteş, sakinleştikten sonra "Tamam korkmuyorum. Sünnet olacağım" dedi. Hastaneye götürülen Mehmet Bekteş, sünnet oldu.
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