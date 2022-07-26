https://tr.sputniknews.com/20220726/sunnet-olmaktan-korkan-cocuk-agaca-tirmandi-1059153934.html

Sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı

Sünnet olmaktan korkan çocuk ağaca tırmandı

Erzurum'un Oltu ilçesinde sünnet olmaktan korkup ağaca tırmanan 6 yaşındaki Mehmet Bekteş, güçlükle ikna edilip hastaneye götürüldü. 26.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-26T14:35+0300

2022-07-26T14:35+0300

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sünnet

yaşam

ağaç

korku

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Oltu Belediyesi ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu'nca toplu sünnet düzenlendi. Oltu Belediyesi Sosyal Tesisleri'ndeki toplu sünnete; 300 çocuk ve ailelerinin yanı sıra Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı ile Erzurum Oltulular Dernekler Federasyonu Başkanı Taner Sağlam katıldı.Belediye ve federasyon, 300 çocuğun sünnet kıyafetleri ile hastane masraflarını karşıladı.Çocukların doyasıya eğlendiği organizasyonda sünnet olmaktan korkan Mehmet Bekteş, sosyal tesisteki bir ağaca tırmandı. "Sünnet olmak istemiyorum" diyerek bağıran Mehmet'i, babası Necati Bekteş ile yakınları güçlükle ikna etti.Ağaçtan indirilen Bekteş, sakinleştikten sonra "Tamam korkmuyorum. Sünnet olacağım" dedi. Hastaneye götürülen Mehmet Bekteş, sünnet oldu.

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sünnet, ağaç, korku