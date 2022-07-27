https://tr.sputniknews.com/20220727/adnan-oktarin-villasi-satisa-cikarildi-1059181672.html

Adnan Oktar'ın villası satışa çıkarıldı

Adnan Oktar'ın villası satışa çıkarıldı

Dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplı villa için 3 milyon dolar isteniyor 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T07:50+0300

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türkiye

adnan oktar

villa

satılık

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Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan 'Dragos' adı verilen villasının 190 milyon liraya satışa çıkarılmasının ardından yine Çengelköy Hür sokakta bulunan boğaza nazır villası da 3 milyon dolara (53,4 milyon TL) satışa konuldu.Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, villanın dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplı. Villanın dışında özel güvenlik kulübeleri ve x-ray cihazı bulunuyor.Oktar'ın suç örgütüne ait A9 kanalının stüdyolarının da bulunduğu villa, örgüte yapılan operasyondan sonra boşaltılmıştı.

türkiye

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adnan oktar, villa, satılık