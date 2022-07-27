https://tr.sputniknews.com/20220727/adnan-oktarin-villasi-satisa-cikarildi-1059181672.html
Adnan Oktar'ın villası satışa çıkarıldı
Adnan Oktar'ın villası satışa çıkarıldı
Dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplı villa için 3 milyon dolar isteniyor 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T07:50+0300
2022-07-27T07:50+0300
2022-07-27T07:50+0300
türkiye
adnan oktar
villa
satılık
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Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan 'Dragos' adı verilen villasının 190 milyon liraya satışa çıkarılmasının ardından yine Çengelköy Hür sokakta bulunan boğaza nazır villası da 3 milyon dolara (53,4 milyon TL) satışa konuldu.Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberine göre, villanın dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplı. Villanın dışında özel güvenlik kulübeleri ve x-ray cihazı bulunuyor.Oktar'ın suç örgütüne ait A9 kanalının stüdyolarının da bulunduğu villa, örgüte yapılan operasyondan sonra boşaltılmıştı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
adnan oktar, villa, satılık
Adnan Oktar'ın villası satışa çıkarıldı
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Dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplı villa için 3 milyon dolar isteniyor
Suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek, cinsel saldırı gibi suçlardan 1075 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar'ın İstanbul Çengelköy'de bulunan 'Dragos' adı verilen villasının 190 milyon liraya satışa çıkarılmasının ardından yine Çengelköy Hür sokakta bulunan boğaza nazır villası da 3 milyon dolara (53,4 milyon TL) satışa konuldu.
Sabah'tan Mustafa Sait Özkan'ın haberi
ne göre, villanın dış kapıları kurşun geçirmez kalınlıkta demirle kaplı. Villanın dışında özel güvenlik kulübeleri ve x-ray cihazı bulunuyor.
Oktar'ın suç örgütüne ait A9 kanalının stüdyolarının da bulunduğu villa, örgüte yapılan operasyondan sonra boşaltılmıştı.