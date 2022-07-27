https://tr.sputniknews.com/20220727/apartmani-boyadigi-sirada-halatinin-kopmasi-sonucu-11inci-katta-mahsur-kalan-isci-kurtarildi-1059174643.html
Apartmanı boyadığı sırada halatın kopması sonucu 11'inci katta mahsur kalan işçi kurtarıldı
Apartmanı boyadığı sırada halatın kopması sonucu 11'inci katta mahsur kalan işçi kurtarıldı
Adana'da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 11'nci katta mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T00:33+0300
2022-07-27T00:33+0300
2022-07-27T00:37+0300
yaşam
adana
boya
işçi
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Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarında, 12 katlı apartmanın dış boyasını yapan işçinin bulunduğu asansörün halatı koptu.İşçinin, emniyet kemeriyle 11'nci kattaki halatta asılı kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı CANKUR ekipleri, halatta asılan kalan işçiyi kurtardı.İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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adana, boya, işçi
Apartmanı boyadığı sırada halatın kopması sonucu 11'inci katta mahsur kalan işçi kurtarıldı
00:33 27.07.2022 (güncellendi: 00:37 27.07.2022) Abone ol
Adana'da bir apartmanı boyadığı esnada asansör halatının kopması sonucu 11'nci katta mahsur kalan işçiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Turgut Özal Bulvarında, 12 katlı apartmanın dış boyasını yapan işçinin bulunduğu asansörün halatı koptu.
İşçinin, emniyet kemeriyle 11'nci kattaki halatta asılı kaldığını görenler itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine sevk edilen Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı CANKUR ekipleri, halatta asılan kalan işçiyi kurtardı.
İşçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.