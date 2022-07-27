https://tr.sputniknews.com/20220727/bilim-insanlari-evcil-kedileri-istilaci-yabanci-tur-kategorisine-ekledi-1059202422.html

Bilim insanları evcil kedileri 'istilacı yabancı tür' kategorisine ekledi

Bilim insanları evcil kedileri 'istilacı yabancı tür' kategorisine ekledi

Polonya'daki bilim enstitüsü, ulusal "istilacı yabancı türler" veri tabanına, kuşlara ve diğer memelilere verdikleri zarar sebebiyle evcil kedilerin de... 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T15:37+0300

2022-07-27T15:37+0300

2022-07-27T15:37+0300

yaşam

kedi

polonya

evcil hayvan

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Associated Press'in haberine göre, 1786 türün bulunduğu veri tabanına, literatürdeki ismi Felis catus ile ev kedileri eklendi.Polonya Bilimler Akademisinin internet sitesinde, "Felis catus, muhtemelen yaklaşık 10 bin yıl önce Orta Doğu'daki büyük uygarlıkların beşiğinde evcilleştirildi. Böylece bu türler, bilimsel bir bakış açısıyla Avrupa'ya yabancı hale geldi." açıklamasıyla bir blog yazısı yayınladı.Enstitü de evcil kedilerin avladıkları ve öldürdükleri kuş ve memeli hayvan sayısının göz önünde bulundurulması gerektiği, bu kararın giderek artan bilimsel fikir birliğinin sonucu olduğu, öte yandan 'hayvanlara karşı herhangi bir acımasızca' yaklaşıma karşı çıktıkları açıklamasında bulundu.Karara birçok kişi sosyal medyada tepki gösterirken, The Happy Cat isimli kitabın yazarı Dorota Suminska, biyo-çeşitliliğin azalmasında etkili olan çevre kirliliği gibi diğer sebeplere dikkat çekerek, "İnsan istilacı olmayan yabancı türler listesinde mi diye bir sormak lazım?" ifadesini kullandı.

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kedi, polonya, evcil hayvan