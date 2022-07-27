https://tr.sputniknews.com/20220727/bosanma-asamasindaki-esinin-evinin-onunde-pusu-kurdu-4-kursunla-yaraladi-1059199292.html
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde pusu kurdu, 4 kurşunla yaraladı
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde pusu kurdu, 4 kurşunla yaraladı
Edirne’nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini evin önünde pusu kurarak 4 kurşunla vuran adam kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T14:52+0300
2022-07-27T14:52+0300
2022-07-27T14:52+0300
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edirne
keşan
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
kadın cinayeti
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Edirne'deki olay Yukarı Zaferiye Mahallesi, Çukurçeşme Sokak üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli kişi boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Yasemin D.’yi evinin çevresinde beklemeye başladı. İşten evine dönen kadını gören A.D. silahına sarılarak 3 çocuk annesi Yasemin D.ye kurşun yağdırdı.Bacağına 4 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde evin önünde yığılırken, onu vuran A.D. ise olay yerinden koşarak kaçtı.Bu sırada acı içindeki kadını gören çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.Eşini 4 kurşunla yaralayan A.D.’yi bulmak için çalışmalar sürüyor.
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edirne, keşan, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti
Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde pusu kurdu, 4 kurşunla yaraladı
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Edirne’nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini evin önünde pusu kurarak 4 kurşunla vuran adam kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.
Edirne'deki olay Yukarı Zaferiye Mahallesi, Çukurçeşme Sokak üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli kişi boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Yasemin D.’yi evinin çevresinde beklemeye başladı. İşten evine dönen kadını gören A.D. silahına sarılarak 3 çocuk annesi Yasemin D.ye kurşun yağdırdı.
Bacağına 4 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde evin önünde yığılırken, onu vuran A.D. ise olay yerinden koşarak kaçtı.
Bu sırada acı içindeki kadını gören çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.
Eşini 4 kurşunla yaralayan A.D.’yi bulmak için çalışmalar sürüyor.