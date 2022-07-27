https://tr.sputniknews.com/20220727/bosanma-asamasindaki-esinin-evinin-onunde-pusu-kurdu-4-kursunla-yaraladi-1059199292.html

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde pusu kurdu, 4 kurşunla yaraladı

Boşanma aşamasındaki eşinin evinin önünde pusu kurdu, 4 kurşunla yaraladı

Edirne’nin Keşan ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini evin önünde pusu kurarak 4 kurşunla vuran adam kayıplara karıştı. Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T14:52+0300

2022-07-27T14:52+0300

2022-07-27T14:52+0300

türkiye

edirne

keşan

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

kadın cinayeti

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Edirne'deki olay Yukarı Zaferiye Mahallesi, Çukurçeşme Sokak üzerinde meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, A.D. isimli kişi boşanma aşamasında olduğu ve ayrı yaşadığı eşi Yasemin D.’yi evinin çevresinde beklemeye başladı. İşten evine dönen kadını gören A.D. silahına sarılarak 3 çocuk annesi Yasemin D.ye kurşun yağdırdı.Bacağına 4 kurşun isabet eden kadın kanlar içinde evin önünde yığılırken, onu vuran A.D. ise olay yerinden koşarak kaçtı.Bu sırada acı içindeki kadını gören çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, polis olay yerinde inceleme yaptı.Eşini 4 kurşunla yaralayan A.D.’yi bulmak için çalışmalar sürüyor.

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edirne, keşan, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, kadın cinayeti