https://tr.sputniknews.com/20220727/kur-korumali-mevduatta-sure-uzatma-karari-1059181797.html

Kur korumalı mevduatta süre uzatma kararı

Kur korumalı mevduatta süre uzatma kararı

Cumhurbaşkanı kararıyla, kur korumalı mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T08:04+0300

2022-07-27T08:04+0300

2022-07-27T08:05+0300

ekonomi

kur korumalı tl mevduat

resmi gazete

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Şirketlerin kur korumalı mevduattan (KKM) elde ettiği faiz ve kâr payları ile diğer kazançlarda kurumlar vergisi istinası süre uzatıldı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kurumlar vergisi istisnası bu kapsamda kurumların 30 Haziran tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralara itibarıyla da uygulanacak.Kurumların 31 Mart tarihli bilançolarında yer alan yabancı paralarını 2022 yılı sonuna kadar TL mevduat ve katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi kapsamında TL'ye çevirmeleri ve bu suretle elde edilen TL varlığı en az 3 ay vadeli TL mevduat ve katılma hesaplarında değerlendirmeleri durumunda elde edilen faiz ve kâr payları ile diğer kazançların kurumlar vergisinden istisna tutulması yönünde kurumlar vergisi kanuna geçici bir madde eklenmişti.Bu maddeyle ayrıca, Cumhurbaşkanı'na istisnayı 30 Haziran veya 30 Eylül tarihli bilançolarda yer alan yabancı paralar itibarıyla da uygulatma yetkisi tanınmıştı.

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kur korumalı tl mevduat, resmi gazete