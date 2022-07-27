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https://tr.sputniknews.com/20220727/sahibindencom-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1059185212.html
Sahibinden.com hakkında soruşturma başlatıldı
Sahibinden.com hakkında soruşturma başlatıldı
Sahibinden.com'a aşırı fiyat uygulamak iddiası ile soruşturma açılmasına karar verildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T10:36+0300
2022-07-27T10:36+0300
türkiye
sahibinden
sahibinden.com
soruşturma
fahiş fiyat
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Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.Sabah'ın haberine göre, elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi.
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sahibinden, sahibinden.com, soruşturma, fahiş fiyat

Sahibinden.com hakkında soruşturma başlatıldı

10:36 27.07.2022
© AAsahibinden
sahibinden - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Sahibinden.com'a aşırı fiyat uygulamak iddiası ile soruşturma açılmasına karar verildi.
Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.
Sabah'ın haberine göre, elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi.
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