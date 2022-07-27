https://tr.sputniknews.com/20220727/sahibindencom-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1059185212.html

Sahibinden.com hakkında soruşturma başlatıldı

Sahibinden.com hakkında soruşturma başlatıldı

Sahibinden.com'a aşırı fiyat uygulamak iddiası ile soruşturma açılmasına karar verildi. 27.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-27T10:36+0300

2022-07-27T10:36+0300

2022-07-27T10:36+0300

türkiye

sahibinden

sahibinden.com

soruşturma

fahiş fiyat

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Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. AŞ'nin emlak ve vasıta satış/kiralama hizmetlerine yönelik çevrim içi platform hizmeti pazarlarında sahip olduğu hâkim durumunu aşırı fiyat uygulamak suretiyle kötüye kullandığı iddiası ile 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesini ihlal ettiği iddiası üzerine yürütülen önaraştırma Rekabet Kurulunca karara bağlandı.Sabah'ın haberine göre, elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 30.06.2022 tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 22-29/469-M sayı ile karar verdi.

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