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https://tr.sputniknews.com/20220727/tavana-yapistirilan-tursu-sanat-eseri-olarak-sergileniyor-degeri-10-bin-yeni-zelanda-dolari-1059203723.html
Tavana yapıştırılan turşu 'sanat eseri' olarak sergileniyor: Değeri 10 bin Yeni Zelanda doları
Tavana yapıştırılan turşu 'sanat eseri' olarak sergileniyor: Değeri 10 bin Yeni Zelanda doları
Yeni Zelanda'daki bir sergide tavanda sergilenen bir turşu parçası için 10 bin Yeni Zelanda doları değer biçildi. Avustralyalı sanatçı Matthew Griffin'in bu... 27.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-27T16:19+0300
2022-07-27T16:20+0300
dünya
mcdonalds
yeni zelanda
turşu
hamburger
sanat
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Yeni Zelanda'da Auckland'daki bir galeride sergilenen ve değeri 10 bin Yeni Zelanda doları olarak biçilen bir 'sanat eseri' bir kez daha neyin sanat kategorisine sokulup sokulmayacağını sorgulattı.Galeri açıklamasına göre de, sanatçının McDonald's çizburgerinin içinden çıkarıp tavana fırlattığı turşudan oluşan 'parçanın' sergilenmesindeki amaç da zaten neyin değerli olup olmadığını sorgulatmayı hedefleyen 'provokatif bir harekette' bulunmak. Michael Lett Galerisi'nde sergilenen ve Avustralyalı sanatçı Matthew Griffin'in bu 'Turşu' (The Pickle) adlı 'şaheserin' dahiyane bir fikir olduğunu düşünenler kadar saçmalığına vurgu yapanlar da çoğunlukta: "Gençken bir keresinde aynı şeyi yaptım diye polis beni McDonalds'tan zorla çıkarmıştı. Şimdi ise aynı şeyin adı sanat olmuş." Sanatçıyı temsil eden Fine Arts'ın başındaki isim Ryan Moore bu çalışmada hem mizah unsuru olduğunu hem modern sanatın izinden gittiğini hem de çalışmanın 'değer ve anlam üretim biçimlerini' sorgulattığını savundu. Bunun bir sanat eseri olup olmadığı sorusuyla hiç ilgilenmeyen Moore, "Genel itibarıyla bir şeyin sanat olup olmadığına sanatçı karar vermez: Sanatçılar bir şeyleri yapan kişilerdir" deyip bir şeyin sanat eseri olarak değerli ve anlamlı olup olmadığı konusunda son sözü aslen toplumun belirlediğini düşünüyor. Bu sanat eserini alan kişi 10 bin Yeni Zelanda dolarının yanı sıra çizburger için de 4.44 Yeni Zelanda ödemek durumunda kalacak. Kurum, yeni sahibe eserin nasıl yeniden yerleştirileceğini de gösterecek. 'Turşu' akıllara ilk kertede İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Komedyen' adlı eserini akıllara getirdi. Cattelan 2019'da koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan sanat eserini 120 bin dolara satılmıştı. ABD'li performans sanatçısı David Datuna da muzu duvardan alıp yemişti.
https://tr.sputniknews.com/20210402/tablonun-onundeki-fircalarin-eserin-parcasi-oldugunu-anlamayan-cift-500-bin-dolarlik-eseri-boyadi-1044180063.html
https://tr.sputniknews.com/20191208/120-bin-dolara-satilan-duvara-bantlanmis-muzu-baska-bir-sanatci-yedi-1040787353.html
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mcdonalds, yeni zelanda, turşu, hamburger, sanat

Tavana yapıştırılan turşu 'sanat eseri' olarak sergileniyor: Değeri 10 bin Yeni Zelanda doları

16:19 27.07.2022 (güncellendi: 16:20 27.07.2022)
© AATurşu
Turşu - Sputnik Türkiye, 1920, 27.07.2022
© AA
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Yeni Zelanda'daki bir sergide tavanda sergilenen bir turşu parçası için 10 bin Yeni Zelanda doları değer biçildi. Avustralyalı sanatçı Matthew Griffin'in bu kafa karıştıran eseri yine neyin sanat olup olmadığını sordururken sergi organizatörleri buna karar verenin sanatçı olmadığı görüşünde.
Yeni Zelanda'da Auckland'daki bir galeride sergilenen ve değeri 10 bin Yeni Zelanda doları olarak biçilen bir 'sanat eseri' bir kez daha neyin sanat kategorisine sokulup sokulmayacağını sorgulattı.
Galeri açıklamasına göre de, sanatçının McDonald's çizburgerinin içinden çıkarıp tavana fırlattığı turşudan oluşan 'parçanın' sergilenmesindeki amaç da zaten neyin değerli olup olmadığını sorgulatmayı hedefleyen 'provokatif bir harekette' bulunmak.
Michael Lett Galerisi'nde sergilenen ve Avustralyalı sanatçı Matthew Griffin'in bu 'Turşu' (The Pickle) adlı 'şaheserin' dahiyane bir fikir olduğunu düşünenler kadar saçmalığına vurgu yapanlar da çoğunlukta: "Gençken bir keresinde aynı şeyi yaptım diye polis beni McDonalds'tan zorla çıkarmıştı. Şimdi ise aynı şeyin adı sanat olmuş."
Sanatçıyı temsil eden Fine Arts'ın başındaki isim Ryan Moore bu çalışmada hem mizah unsuru olduğunu hem modern sanatın izinden gittiğini hem de çalışmanın 'değer ve anlam üretim biçimlerini' sorgulattığını savundu. Bunun bir sanat eseri olup olmadığı sorusuyla hiç ilgilenmeyen Moore, "Genel itibarıyla bir şeyin sanat olup olmadığına sanatçı karar vermez: Sanatçılar bir şeyleri yapan kişilerdir" deyip bir şeyin sanat eseri olarak değerli ve anlamlı olup olmadığı konusunda son sözü aslen toplumun belirlediğini düşünüyor.
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Bu sanat eserini alan kişi 10 bin Yeni Zelanda dolarının yanı sıra çizburger için de 4.44 Yeni Zelanda ödemek durumunda kalacak. Kurum, yeni sahibe eserin nasıl yeniden yerleştirileceğini de gösterecek.
'Turşu' akıllara ilk kertede İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Komedyen' adlı eserini akıllara getirdi. Cattelan 2019'da koli bandıyla duvara yapıştırılmış bir muzdan oluşan sanat eserini 120 bin dolara satılmıştı. ABD'li performans sanatçısı David Datuna da muzu duvardan alıp yemişti.
Performans sanatçısı David Datuno, İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan’ın 120 bin dolara satılan ‘duvara bantlanmış muz’ çalışmasını yedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2019
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