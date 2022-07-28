https://tr.sputniknews.com/20220728/4-formula-1-sampiyonlugu-bulunan-alman-pilot-vettel-emekli-oluyor--1059235081.html
4 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Alman pilot Vettel emekli oluyor
4 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Alman pilot Vettel emekli oluyor
Formula 1'de İtalyan ekip Ferrari ile geçirdiği 6 yılın ardından geçen sezon Aston Martin takımıyla pistlere çıkmaya başlayan Alman pilot Sebastian Vettel... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T13:59+0300
2022-07-28T13:59+0300
2022-07-28T13:59+0300
spor
sebastian vettel
formula 1
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Red Bull ile 2010-2013 arasında kazandığı 4 şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Vettel, resmi açıklamasında, "Emeklilik zor bir karardı, üzerinde çok düşündüm. Bu yılın sonunda, sırada odaklanmak istediğim şey üzerine kafa yorabilmeye daha çok vakit ayırmak istiyorum. Bir baba olarak ailemle daha çok vakit geçirmek istediğimi görüyorum" dedi. Bunun bir veda değil teşekkür mesajı olduğunu söyleyen Vettel, "Tutkulu desteğiniz olmasa F1 olmazdı" dediği hayranlarına ayrıca teşekkür etti. Yeni takımıyla geçen yıl istediği başarıyı elde edemeyen ve 12. sırada kalan Vettel bu sezon da 14. sırada bulunuyor. Toplamda 53 yarış galibiyeti olan Alman pilot bu açıdan ise Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından üçüncü sırada yer alıyor.
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sebastian vettel, formula 1
4 Formula 1 şampiyonluğu bulunan Alman pilot Vettel emekli oluyor
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Formula 1'de İtalyan ekip Ferrari ile geçirdiği 6 yılın ardından geçen sezon Aston Martin takımıyla pistlere çıkmaya başlayan Alman pilot Sebastian Vettel, 2022 sonunda emekli olma kararı aldı.
Red Bull ile 2010-2013 arasında kazandığı 4 şampiyonluğu bulunan 35 yaşındaki Vettel, resmi açıklamasında, "Emeklilik zor bir karardı, üzerinde çok düşündüm. Bu yılın sonunda, sırada odaklanmak istediğim şey üzerine kafa yorabilmeye daha çok vakit ayırmak istiyorum. Bir baba olarak ailemle daha çok vakit geçirmek istediğimi görüyorum" dedi. Bunun bir veda değil teşekkür mesajı olduğunu söyleyen Vettel, "Tutkulu desteğiniz olmasa F1 olmazdı" dediği hayranlarına ayrıca teşekkür etti.
Yeni takımıyla geçen yıl istediği başarıyı elde edemeyen ve 12. sırada kalan Vettel bu sezon da 14. sırada bulunuyor.
Toplamda 53 yarış galibiyeti olan Alman pilot bu açıdan ise Lewis Hamilton (103) ve Michael Schumacher'in (91) ardından üçüncü sırada yer alıyor.