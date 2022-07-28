https://tr.sputniknews.com/20220728/bodrumda-luks-yata-uyusturucu-operasyonu-catisma-yunanistan-kara-sulari-sinirinda-bitti-1059222671.html
Bodrum'da lüks yata uyuşturucu operasyonu: Çatışma Yunanistan kara suları sınırında bitti
Bodrum'da lüks yata uyuşturucu operasyonu: Çatışma Yunanistan kara suları sınırında bitti
Sahil Güvenlik, Bordum açıklarında lüks bir yatı uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan yattakiler uyarı ateşine karşılık verince çıkan... 28.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-28T06:15+0300
2022-07-28T06:15+0300
2022-07-28T06:28+0300
türkiye
bodrum
uyuşturucu
tekne
yat
yunanistan
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Bodrum’da uyuşturucu ihbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri dün sabah saatlerinde lüks bir yatta arama yapmak istedi.Bodrum Olay gazetesinin haberine göre Sahil Güvenlik'in Yalıkavak açıklarında durdurmak istediği ABD bayraklı 27 metre boyundaki lüks yat, ihtarlara rağmen durmayıp Türkiye karasularından çıkmaya çalıştı.Sahil Güvenlik ekibi de de yatın peşinden gitti. Ekipler yatı, Yunanistan karasularına girmek üzereyken zor kullanarak durdurdu.Gazete Oksijen'in haberine göre ise yattakiler Büyükkiremit Adası'nın açıklarına geldiklerinde, Sahil Güvenlik'in uyarı ateşine karşılık vermeye başladı ve çatışma çıktı.Kovalamaca ağır hasar alan lüks yat, Yalıkavak Marina'ya götürüldü. Olayda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.
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bodrum, uyuşturucu, tekne, yat, yunanistan
Bodrum'da lüks yata uyuşturucu operasyonu: Çatışma Yunanistan kara suları sınırında bitti
06:15 28.07.2022 (güncellendi: 06:28 28.07.2022) Abone ol
Sahil Güvenlik, Bordum açıklarında lüks bir yatı uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan yattakiler uyarı ateşine karşılık verince çıkan çatışma, kara suları sınırında bitti.
Bodrum’da uyuşturucu ihbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri dün sabah saatlerinde lüks bir yatta arama yapmak istedi.
Bodrum Olay gazetesinin haberine göre Sahil Güvenlik'in Yalıkavak açıklarında durdurmak istediği ABD bayraklı 27 metre boyundaki lüks yat, ihtarlara rağmen durmayıp Türkiye karasularından çıkmaya çalıştı.
Sahil Güvenlik ekibi de de yatın peşinden gitti. Ekipler yatı, Yunanistan karasularına girmek üzereyken zor kullanarak durdurdu.
Gazete Oksijen'in haberine göre ise yattakiler Büyükkiremit Adası'nın açıklarına geldiklerinde, Sahil Güvenlik'in uyarı ateşine karşılık vermeye başladı ve çatışma çıktı.
Kovalamaca ağır hasar alan lüks yat, Yalıkavak Marina'ya götürüldü. Olayda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.