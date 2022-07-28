https://tr.sputniknews.com/20220728/bodrumda-luks-yata-uyusturucu-operasyonu-catisma-yunanistan-kara-sulari-sinirinda-bitti-1059222671.html

Bodrum'da lüks yata uyuşturucu operasyonu: Çatışma Yunanistan kara suları sınırında bitti

Bodrum'da lüks yata uyuşturucu operasyonu: Çatışma Yunanistan kara suları sınırında bitti

Sahil Güvenlik, Bordum açıklarında lüks bir yatı uyuşturucu ihbarı nedeniyle durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan yattakiler uyarı ateşine karşılık verince çıkan... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T06:15+0300

2022-07-28T06:15+0300

2022-07-28T06:28+0300

türkiye

bodrum

uyuşturucu

tekne

yat

yunanistan

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Bodrum’da uyuşturucu ihbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri dün sabah saatlerinde lüks bir yatta arama yapmak istedi.Bodrum Olay gazetesinin haberine göre Sahil Güvenlik'in Yalıkavak açıklarında durdurmak istediği ABD bayraklı 27 metre boyundaki lüks yat, ihtarlara rağmen durmayıp Türkiye karasularından çıkmaya çalıştı.Sahil Güvenlik ekibi de de yatın peşinden gitti. Ekipler yatı, Yunanistan karasularına girmek üzereyken zor kullanarak durdurdu.Gazete Oksijen'in haberine göre ise yattakiler Büyükkiremit Adası'nın açıklarına geldiklerinde, Sahil Güvenlik'in uyarı ateşine karşılık vermeye başladı ve çatışma çıktı.Kovalamaca ağır hasar alan lüks yat, Yalıkavak Marina'ya götürüldü. Olayda gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki sorguları sürüyor.

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bodrum, uyuşturucu, tekne, yat, yunanistan