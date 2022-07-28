https://tr.sputniknews.com/20220728/tarlalarina-patates-ektiler-domates-cikti-1059234041.html

Tarlalarına patates ektiler, domates çıktı

Tarlalarına patates ektiler, domates çıktı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde patates eken çiftçiler, ektikleri alanda domates görünümlü meyve ile karşılaştı. Ekilen patatesin içerisinden çıkan ve domatese... 28.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-28T13:17+0300

2022-07-28T13:17+0300

2022-07-28T13:17+0300

yaşam

türkiye

sakarya

domates

patates

çiftçi

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Sakarya'da yaşayan Enver Yılmaz, bahçesine patates ekti. Bir süre sonra ekilen patatesleri kontrol için bahçeye giden Yılmaz, gördüğü manzara karşısında şaşkınlık yaşadı. Ektiği patatesin yapraklarında domatese benzer meyveler gören Yılmaz, durumu Ziraat Mühendisi ile paylaştı. Ziraat Mühendisi Nur Noyan ise domatese benzeyen meyvenin zehirli olduğu ve tüketilmemesi gerektiği konusunda vatandaşı uyardı.'Patatesin üzerinde domates olduğunu gördük ve şaşırdık'Bahçeye patates eken Enver Yılmaz’ın eşi Emine Yılmaz yaşadıkları şaşkınlığı anlattı. Yılmaz, “İki yerden aldım bu sene patatesi ve ektik bahçeye. Daha sonrasında bahçeye geldik eşim ve çocuklarımla kontrol etmek için. Çiçek açtı normal şekilde. Ama sonrasında patatesin üzerinde domates olduğunu gördük ve şaşırdık. Yenilir mi, yenilmez mi, zehirli midir diye bilmediğimiz için durumu Ziraat Mühendisi ile paylaştık. Geçen sene de aynı yere ektik öyle bir şey olmadı ama bu sene böyle bir şeyle karşılaştık ve neden olduğunu anlamadık. Fidesinde domates çıkınca çok şaşırdık” derken oğlu Şafak Yılmaz ise, “Biz buraya otları almaya gelmiştik. Geldiğimizde domatesleri görünce şaşırdık. Ben korktum patatesler çöp olacak diye” şeklinde konuştu.'Tüketilmemeli, zehirli'Ziraat Mühendisi Nur Noyan, “Patates bitkisinde bu şekilde meyveler olması çok normal. Patatesin çiçeği meyveye dönüştüğü zaman domatese benzer. Domatese benzeme sebebi de aslında patates, domates, patlıcan bunların hepsi aileden gelen ürünlerdir, solanaceae dediğimiz familyadan gelirler. O yüzden de birbirlerine benzerlik gösterebilirler. Patatesin yumrusu dışında kalan herhangi bir bitki aksamı tüketilmez, zehirli alkaloid içerir çünkü. Meyveye dönüşen ve domatese benzeyen kısım, domates değildir. Sadece aynı familyadan geldiği için benzerlik gösterir. Bu yüzden de domatese benzeyen yerinden tüketilmemesinde fayda var” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220524/bilim-insanlari-domateslerdeki-d-vitamini-potansiyelinin-kilidini-acti-1056621754.html

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türkiye, sakarya, domates, patates, çiftçi