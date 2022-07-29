https://tr.sputniknews.com/20220729/ak-parti-sozcusu-celik-mans-denizini-yuzerek-gececek-olan-aysu-turkogluna-basarilar-diledi-1059256360.html
AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçecek olan Aysu Türkoğlu'na başarılar diledi
AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçecek olan Aysu Türkoğlu'na başarılar diledi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu'nun Manş Denizi'ni... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T00:46+0300
2022-07-29T00:46+0300
2022-07-29T00:46+0300
türkiye
ömer çelik
aysu türkoğlu
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Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmayı hedefliyor.Kuş uçuşu 34 kilometre olan ancak yoğun akıntıdan dolayı 42 kilometreyi bulan kanalı 11.5-12 saatte geçmeyi hedeflediğini kaydeden Aysu Türkoğlu, sabah saatlerinden itibaren kulaç atmaya başlayacak.AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:"Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu bugün 02.00'de Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olmak için kulaç atacak. Aysu’yu şimdiden kutluyoruz. Yüreğimiz Aysu’yla.Daha önce Adana’dan bizim mahalleden ablamız Nesrin Olgun Manş denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını olmuştu."
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ömer çelik, aysu türkoğlu
AK Parti Sözcüsü Çelik, Manş Denizi'ni yüzerek geçecek olan Aysu Türkoğlu'na başarılar diledi
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ege Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Aysu Türkoğlu'nun Manş Denizi'ni yüzerek geçme denemesi öncesinde paylaşımda bulundu.
Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu, Manş Denizi'ni geçen en genç Türk sporcu olmayı, kendisinin ve Türkiye'nin adını tarihe yazdırmayı hedefliyor.
Kuş uçuşu 34 kilometre olan ancak yoğun akıntıdan dolayı 42 kilometreyi bulan kanalı 11.5-12 saatte geçmeyi hedeflediğini kaydeden Aysu Türkoğlu, sabah saatlerinden itibaren kulaç atmaya başlayacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Bodrumlu yüzücü Aysu Türkoğlu bugün 02.00'de Manş Denizi'ni geçen en genç Türk yüzücü olmak için kulaç atacak. Aysu’yu şimdiden kutluyoruz. Yüreğimiz Aysu’yla.
Daha önce Adana’dan bizim mahalleden ablamız Nesrin Olgun Manş denizini yüzerek geçen ilk Türk kadını olmuştu."