https://tr.sputniknews.com/20220729/istanbul-merkezli-3-ilde-teror-operasyonu-baslatildi-1059264389.html
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı
İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T10:31+0300
2022-07-29T10:31+0300
2022-07-29T10:31+0300
türkiye
istanbul
operasyon
terör
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_d04deb619d72b0f023af9cf64f1d20c7.jpg
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü öğrenildi.
türkiye
istanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056250455_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_359e1efb71f449e2dbd7d65dd995cfcb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, operasyon, terör
İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı
Abone ol
İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı.
Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.
Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü öğrenildi.