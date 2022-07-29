https://tr.sputniknews.com/20220729/istanbul-merkezli-3-ilde-teror-operasyonu-baslatildi-1059264389.html

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı

İstanbul merkezli 3 ilde terör operasyonu başlatıldı

İstanbul merkezli 3 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya eleman kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyonda 11 zanlı yakalandı. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T10:31+0300

2022-07-29T10:31+0300

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türkiye

istanbul

operasyon

terör

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Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün sözde gençlik yapılanması DGH bünyesinde faaliyet gösterdikleri ve bir araya geldikleri gençleri örgüte kazandırmaya çalıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.Çalışma kapsamında kimlikleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için operasyon başlatıldı.İstanbul'da 10, Van ve Muğla'da 2 adrese yapılan eş zamanlı baskınlarda 11 şüpheli gözaltına alındı.Adreslerde yapılan aramalarda şüphelilere ait çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlıların emniyete götürüldüğü öğrenildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, operasyon, terör