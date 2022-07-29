https://tr.sputniknews.com/20220729/rusya-ekonomi-bakani-resetnikov-ekonomideki-durum-ilkbahar-tahminlerinden-daha-iyi-cikti-1059291343.html
Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Ekonomideki durum ilkbahar tahminlerinden daha iyi çıktı
Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Ekonomideki durum ilkbahar tahminlerinden daha iyi çıktı
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisindeki durumun, ilkbaharda tahmin edilenden daha iyi olduğunu belirtti. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T18:58+0300
2022-07-29T18:58+0300
2022-07-29T19:00+0300
ekonomi
rusya
maksim reşetnikov
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Reşetnikov, Yatırım Konseyi’nin bugünkü toplantısında, “Genel olarak, eğer ekonomideki son durumda bahsedecek olursak mart-nisan aylarında tahmin edilenden daha iyi” ifadesini kullandı.Tarımın, haziran ayında da büyümeye devam ettiğini dile getiren Ekonomi Bakanı, madencilik sektöründeki göstergelerin de iyileştiğini belirterek, “Bunlar, haziran ayında, durumu büyük ölçüde istikrara kavuşturdular ve bir dizi uzmanın öngördüğü düşüşü önlediler” dedi.Diğer yandan tüketici etkinliğinin, yıl başındaki göstergelerin altında olduğu kaydedildi.
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rusya, maksim reşetnikov
Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Ekonomideki durum ilkbahar tahminlerinden daha iyi çıktı
18:58 29.07.2022 (güncellendi: 19:00 29.07.2022) Abone ol
Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisindeki durumun, ilkbaharda tahmin edilenden daha iyi olduğunu belirtti.
Reşetnikov, Yatırım Konseyi’nin bugünkü toplantısında, “Genel olarak, eğer ekonomideki son durumda bahsedecek olursak mart-nisan aylarında tahmin edilenden daha iyi” ifadesini kullandı.
Tarımın, haziran ayında da büyümeye devam ettiğini dile getiren Ekonomi Bakanı, madencilik sektöründeki göstergelerin de iyileştiğini belirterek, “Bunlar, haziran ayında, durumu büyük ölçüde istikrara kavuşturdular ve bir dizi uzmanın öngördüğü düşüşü önlediler” dedi.
Diğer yandan tüketici etkinliğinin, yıl başındaki göstergelerin altında olduğu kaydedildi.