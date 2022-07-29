https://tr.sputniknews.com/20220729/rusya-ekonomi-bakani-resetnikov-ekonomideki-durum-ilkbahar-tahminlerinden-daha-iyi-cikti-1059291343.html

Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Ekonomideki durum ilkbahar tahminlerinden daha iyi çıktı

Rusya Ekonomi Bakanı Reşetnikov: Ekonomideki durum ilkbahar tahminlerinden daha iyi çıktı

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, Rus ekonomisindeki durumun, ilkbaharda tahmin edilenden daha iyi olduğunu belirtti. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T18:58+0300

2022-07-29T18:58+0300

2022-07-29T19:00+0300

ekonomi

rusya

maksim reşetnikov

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Reşetnikov, Yatırım Konseyi’nin bugünkü toplantısında, “Genel olarak, eğer ekonomideki son durumda bahsedecek olursak mart-nisan aylarında tahmin edilenden daha iyi” ifadesini kullandı.Tarımın, haziran ayında da büyümeye devam ettiğini dile getiren Ekonomi Bakanı, madencilik sektöründeki göstergelerin de iyileştiğini belirterek, “Bunlar, haziran ayında, durumu büyük ölçüde istikrara kavuşturdular ve bir dizi uzmanın öngördüğü düşüşü önlediler” dedi.Diğer yandan tüketici etkinliğinin, yıl başındaki göstergelerin altında olduğu kaydedildi.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, maksim reşetnikov