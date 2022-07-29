https://tr.sputniknews.com/20220729/sinema-salonlari-salginin-etkisinden-cikamadi-yilin-ilk-7-ayinda-29-milyon-seyirci-toplandi-1059277450.html

Sinema salonları salgının etkisinden çıkamadı: Yılın ilk 7 ayında 29 milyon seyirci toplandı

Sinema salonları salgının etkisinden çıkamadı: Yılın ilk 7 ayında 29 milyon seyirci toplandı

Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kapanıp tekrar açılan sinema salonları salgın sürecinde oluşan zararın etkisinden hala çıkamadı... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T14:39+0300

2022-07-29T14:39+0300

2022-07-29T14:39+0300

türkiye

sinema

sinema filmi

sinema salonu

beyoğlu sineması

koronavirüs

koronavirüs tedbirleri

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Koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerden biri de sinema salonları oldu. Bu süreç içerisinde dijital platformlar Türkiye’de büyük seyirci kitlesi yakaladı. Ancak sinema salonları boşaldı.1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması, maddi zorluklar nedeniyle bir süreliğine kapılarını kapattığını açıkladı. Açık kalarak her geçen gün daha fazla zarara uğradıklarını belirten Beyoğlu Sineması yönetimi, işletmeyi devretmek için görüşmelere başladığını duyurdu.'Çay, kahve satarak geçimimizi sağlıyoruz'Beyoğlu’nda bulunan ve 2003 yılından beri faaliyet gösteren bir başka sinema salonu Cinemajestic çalışanları da işletmenin çay ve kahve servisi için daha yoğun kullandığını belirtti.Cinemajestic’in makinisti Ali Koçoğlu, şunları söyledi: 'Beyoğlu Sineması'nın 90 bin lira elektrik faturası var'10 yıldır Beyoğlu Sineması’nın bulunduğu Halep Pasajı’nda çalışan Mehmet Aktaş da “Salgın nedeniyle toplu yerlerde bulunmaktan insanlar çekiniyordu. Zamanla yasaklar kalkınca burada bir etkinlik yapıldı. Binlerce insan geldi ama şimdi kimse yok. Görmüşsünüzdür ’20 gün kapalıyız’ yazısı var. Kirayı ödemeleri lazım, 90 bin lira elektrik faturası var, elektrik idaresi gelip kesiyor onlar açıyor. Su faturası da aynı şekilde. Her tarafa borcu var” ifadesini kullandı.Beyoğlu Sineması yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:İzleyiciler: Filmlerin hepsi internette varBeyoğlu’nda bir sinema salonunda ise yalnızca 3 izleyici vardı.İzleyicilerden Necati Eyüpoğlu, “Dizi platformları arttığı için artık insanlar daha az sosyalleşiyor. Evde izlemek rahat geliyor ama aslında sinema salonu daha güzel” dedi.Ahmet Mecitoğlu da “Artık sinemaya gidilmiyor. Ayda bir kez belki gidiliyor. Filmlerin hepsi internete olduğu için oradan izlemek daha mantıklı geliyor” diye konuştu.

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