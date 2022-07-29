https://tr.sputniknews.com/20220729/sinema-salonlari-salginin-etkisinden-cikamadi-yilin-ilk-7-ayinda-29-milyon-seyirci-toplandi-1059277450.html
Sinema salonları salgının etkisinden çıkamadı: Yılın ilk 7 ayında 29 milyon seyirci toplandı
Sinema salonları salgının etkisinden çıkamadı: Yılın ilk 7 ayında 29 milyon seyirci toplandı
Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kapanıp tekrar açılan sinema salonları salgın sürecinde oluşan zararın etkisinden hala çıkamadı... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T14:39+0300
2022-07-29T14:39+0300
2022-07-29T14:39+0300
türkiye
sinema
sinema filmi
sinema salonu
beyoğlu sineması
koronavirüs
koronavirüs tedbirleri
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Koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerden biri de sinema salonları oldu. Bu süreç içerisinde dijital platformlar Türkiye’de büyük seyirci kitlesi yakaladı. Ancak sinema salonları boşaldı.1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması, maddi zorluklar nedeniyle bir süreliğine kapılarını kapattığını açıkladı. Açık kalarak her geçen gün daha fazla zarara uğradıklarını belirten Beyoğlu Sineması yönetimi, işletmeyi devretmek için görüşmelere başladığını duyurdu.'Çay, kahve satarak geçimimizi sağlıyoruz'Beyoğlu’nda bulunan ve 2003 yılından beri faaliyet gösteren bir başka sinema salonu Cinemajestic çalışanları da işletmenin çay ve kahve servisi için daha yoğun kullandığını belirtti.Cinemajestic’in makinisti Ali Koçoğlu, şunları söyledi: 'Beyoğlu Sineması'nın 90 bin lira elektrik faturası var'10 yıldır Beyoğlu Sineması’nın bulunduğu Halep Pasajı’nda çalışan Mehmet Aktaş da “Salgın nedeniyle toplu yerlerde bulunmaktan insanlar çekiniyordu. Zamanla yasaklar kalkınca burada bir etkinlik yapıldı. Binlerce insan geldi ama şimdi kimse yok. Görmüşsünüzdür ’20 gün kapalıyız’ yazısı var. Kirayı ödemeleri lazım, 90 bin lira elektrik faturası var, elektrik idaresi gelip kesiyor onlar açıyor. Su faturası da aynı şekilde. Her tarafa borcu var” ifadesini kullandı.Beyoğlu Sineması yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:İzleyiciler: Filmlerin hepsi internette varBeyoğlu’nda bir sinema salonunda ise yalnızca 3 izleyici vardı.İzleyicilerden Necati Eyüpoğlu, “Dizi platformları arttığı için artık insanlar daha az sosyalleşiyor. Evde izlemek rahat geliyor ama aslında sinema salonu daha güzel” dedi.Ahmet Mecitoğlu da “Artık sinemaya gidilmiyor. Ayda bir kez belki gidiliyor. Filmlerin hepsi internete olduğu için oradan izlemek daha mantıklı geliyor” diye konuştu.
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sinema, sinema filmi, sinema salonu, beyoğlu sineması, koronavirüs, koronavirüs tedbirleri
Sinema salonları salgının etkisinden çıkamadı: Yılın ilk 7 ayında 29 milyon seyirci toplandı
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Koronavirüs salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kapanıp tekrar açılan sinema salonları salgın sürecinde oluşan zararın etkisinden hala çıkamadı. Salgın öncesinde yıllık 70 milyon seyirciye ulaşan sinema salonları bu yılın ilk 29 haftasında 29 milyon seyirci topladı.
Koronavirüs salgınından etkilenen sektörlerden biri de sinema salonları oldu. Bu süreç içerisinde dijital platformlar Türkiye’de büyük seyirci kitlesi yakaladı. Ancak sinema salonları boşaldı.
1989 yılında kurulan Beyoğlu Sineması, maddi zorluklar nedeniyle bir süreliğine kapılarını kapattığını açıkladı. Açık kalarak her geçen gün daha fazla zarara uğradıklarını belirten Beyoğlu Sineması yönetimi, işletmeyi devretmek için görüşmelere başladığını duyurdu.
'Çay, kahve satarak geçimimizi sağlıyoruz'
Beyoğlu’nda bulunan ve 2003 yılından beri faaliyet gösteren bir başka sinema salonu Cinemajestic çalışanları da işletmenin çay ve kahve servisi için daha yoğun kullandığını belirtti.
Cinemajestic’in makinisti Ali Koçoğlu, şunları söyledi:
“Ayakta durmak için çay ve kahve satıyoruz. Pandemi bizi mahvetti, vakalar tekrar arttığı için insanlar gelmiyor. Yeni film koyuyoruz ama kimse gelmediği için makineleri boşuna açıyoruz. Fal baktırıyoruz o şekilde burayı döndürüyoruz. Eğer bunlar olmasa biz de kapatırız. Sinemalar teker teker kapanıyor, bir biz kaldık. Ayakta durmak için mücadelemiz devam ediyor, nereye kadar gideceğini Allah bilir. 30 senedir buradayım hayatımda böyle bir şey görmedim. Eskiden kuyruk olurdu, yetiştiremezdik. Şimdi ne duruma geldi bakın kimseler yok.”
'Beyoğlu Sineması'nın 90 bin lira elektrik faturası var'
10 yıldır Beyoğlu Sineması’nın bulunduğu Halep Pasajı’nda çalışan Mehmet Aktaş da “Salgın nedeniyle toplu yerlerde bulunmaktan insanlar çekiniyordu. Zamanla yasaklar kalkınca burada bir etkinlik yapıldı. Binlerce insan geldi ama şimdi kimse yok. Görmüşsünüzdür ’20 gün kapalıyız’ yazısı var. Kirayı ödemeleri lazım, 90 bin lira elektrik faturası var, elektrik idaresi gelip kesiyor onlar açıyor. Su faturası da aynı şekilde. Her tarafa borcu var” ifadesini kullandı.
Beyoğlu Sineması yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada ise şöyle denildi:
“Şu an için Beyoğlu Sineması aktif olarak açık kalabilecek maddi yükümlülüklere sahip değil. Biz de bu süreçte açık kalarak her geçen gün zararın artmasından ise kapalı kalmasını tercih etmek durumunda kaldık. Bu konuyla ilgili gerek mal sahipleriyle, gerek dağıtımcılarla, gerek ise işletmeyi devredebileceğimiz opsiyonlar için görüşüyoruz. Ama şu an için herhangi bir gelişme yok.”
İzleyiciler: Filmlerin hepsi internette var
Beyoğlu’nda bir sinema salonunda ise yalnızca 3 izleyici vardı.
İzleyicilerden Necati Eyüpoğlu, “Dizi platformları arttığı için artık insanlar daha az sosyalleşiyor. Evde izlemek rahat geliyor ama aslında sinema salonu daha güzel” dedi.
Ahmet Mecitoğlu da “Artık sinemaya gidilmiyor. Ayda bir kez belki gidiliyor. Filmlerin hepsi internete olduğu için oradan izlemek daha mantıklı geliyor” diye konuştu.