Sinema salonları salgının etkisinden çıkamadı: Yılın ilk 7 ayında 29 milyon seyirci toplandı

“Şu an için Beyoğlu Sineması aktif olarak açık kalabilecek maddi yükümlülüklere sahip değil. Biz de bu süreçte açık kalarak her geçen gün zararın artmasından ise kapalı kalmasını tercih etmek durumunda kaldık. Bu konuyla ilgili gerek mal sahipleriyle, gerek dağıtımcılarla, gerek ise işletmeyi devredebileceğimiz opsiyonlar için görüşüyoruz. Ama şu an için herhangi bir gelişme yok.”