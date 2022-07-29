https://tr.sputniknews.com/20220729/spotcu-gorunumundeki-minibuste-bulunan-camasir-makinesinden-1-milyon-liralik-uyusturucu-cikti--1059291003.html

Spotçu görünümündeki minibüste bulunan çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Spotçu görünümündeki minibüste bulunan çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı

Trabzon'da durdurulan kamyonetteki çamaşır makinesinin içerisinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 983 gram metamfetamin ele geçirildi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T18:45+0300

2022-07-29T18:45+0300

2022-07-29T18:45+0300

yaşam

uyuşturucu

trabzon

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Trabzon'da bir araca düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş 983,4 gram uyuşturucu ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Z.T'ye ait kamyoneti durdurdu.Narkotik köpeği ''Atlas''ın da yer aldığı aramada, araçtaki çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış 983,4 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada da 1 hassas terazi ile bir miktar bulundu.Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin, yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.

trabzon

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uyuşturucu, trabzon