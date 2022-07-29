https://tr.sputniknews.com/20220729/spotcu-gorunumundeki-minibuste-bulunan-camasir-makinesinden-1-milyon-liralik-uyusturucu-cikti--1059291003.html
Spotçu görünümündeki minibüste bulunan çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Spotçu görünümündeki minibüste bulunan çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı
Trabzon'da durdurulan kamyonetteki çamaşır makinesinin içerisinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 983 gram metamfetamin ele geçirildi. 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T18:45+0300
2022-07-29T18:45+0300
2022-07-29T18:45+0300
yaşam
uyuşturucu
trabzon
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Trabzon'da bir araca düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş 983,4 gram uyuşturucu ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Z.T'ye ait kamyoneti durdurdu.Narkotik köpeği ''Atlas''ın da yer aldığı aramada, araçtaki çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış 983,4 gram metamfetamin ele geçirildi.Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada da 1 hassas terazi ile bir miktar bulundu.Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin, yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.
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uyuşturucu, trabzon
Spotçu görünümündeki minibüste bulunan çamaşır makinesinden 1 milyon liralık uyuşturucu çıktı
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Trabzon'da durdurulan kamyonetteki çamaşır makinesinin içerisinde piyasa değeri 1 milyon lira olan 983 gram metamfetamin ele geçirildi.
Trabzon'da bir araca düzenlenen operasyonda çamaşır makinesine gizlenmiş 983,4 gram uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu Z.T'ye ait kamyoneti durdurdu.
Narkotik köpeği ''Atlas''ın da yer aldığı aramada, araçtaki çamaşır makinesinin üst kısmına zulalanmış 983,4 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının evindeki aramada da 1 hassas terazi ile bir miktar bulundu.
Ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin, yaklaşık 1 milyon lira olduğu belirtildi.