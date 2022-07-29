https://tr.sputniknews.com/20220729/turkiye-brics-uyeligi-icin-temel-kriterleri-karsiliyor-1059296436.html
‘Türkiye, BRICS üyeliği için temel kriterleri karşılıyor’
‘Türkiye, BRICS üyeliği için temel kriterleri karşılıyor’
Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi‘nde (RIAC) BRICS'in küresel yönetimdeki rolü ve genişleme perspektiflerinin analiz edildiği yuvarlak masa toplantısı... 29.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-29T22:16+0300
2022-07-29T22:16+0300
2022-07-29T22:16+0300
görüş
brics
türkiye
ekonomi
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Toplantıda, büyük ölçüde Batılı ülkelerin baskın rol oynadığı küresel yönetim kurumlarının giderek artan bir zayıflık sergilemesi nedeniyle modern dünyanın yüksek derecede bir belirsizlik içinde olduğu vurgulanarak, bu gibi durumlarda, küresel mekanizmaların reforme edilmesi ve verimliliğinin artırılması talebinin ortaya çıktığı kaydedildi.Bu bağlamda BRICS’in Batılı olmayan ülkeler tarafından kurulan küresel yönetimin en umut verici modern kurumlarından biri olarak hareket ettiği belirtilerek, örgütün özellikle Türkiye'nin katılımıyla genişletilmesine yönelik beklentiler ele alındı.Toplantı katılımcılarından Uluslararası Valday Tartışma Kulübü Program Direktörü Yaroslav Lisovolik, Türkiye’nin BRİCS üyeliği başvurusunun değerlendirilmesi için yeterli neden olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
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Amur Gadjiev
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brics, türkiye, ekonomi
‘Türkiye, BRICS üyeliği için temel kriterleri karşılıyor’
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Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi‘nde (RIAC) BRICS'in küresel yönetimdeki rolü ve genişleme perspektiflerinin analiz edildiği yuvarlak masa toplantısı düzenlendi.
Toplantıda, büyük ölçüde Batılı ülkelerin baskın rol oynadığı küresel yönetim kurumlarının giderek artan bir zayıflık sergilemesi nedeniyle modern dünyanın yüksek derecede bir belirsizlik içinde olduğu vurgulanarak, bu gibi durumlarda, küresel mekanizmaların reforme edilmesi ve verimliliğinin artırılması talebinin ortaya çıktığı kaydedildi.
Bu bağlamda BRICS’in Batılı olmayan ülkeler tarafından kurulan küresel yönetimin en umut verici modern kurumlarından biri olarak hareket ettiği belirtilerek, örgütün özellikle Türkiye'nin katılımıyla genişletilmesine yönelik beklentiler ele alındı.
Toplantı katılımcılarından Uluslararası Valday Tartışma Kulübü Program Direktörü Yaroslav Lisovolik, Türkiye’nin BRİCS üyeliği başvurusunun değerlendirilmesi için yeterli neden olduğunu belirterek, şunları ifade etti:
“Türkiye'nin Arjantin ve İran'ı takip etmesi halinde BRICS'e katılma başvurusunu değerlendirmeye almak için birçok neden var. Daha önce BRICS ülkeleri, organizasyonun gelişimi için tercih edilmesi gereken yolun BRICS+ formatı olduğuna inanıyorlardı. Bugün durum değişti ve ülkelerin BRICS'in çekirdeğine dahil olması seçeneği öne çıkıyor. İkincisi, Türkiye BRICS üyeliği için temel kriterleri karşılıyor. Bilindiği gibi, BRICS kalkınma trendlerinden biri de bölgesel kalkınma kurumları ile işbirliğinin güçlendirilmesidir. Türkiye kendi bölgesinde lider konumda bir ülke. Bu nedenle bana göre Türkiye oldukça umut verici bir aday.”