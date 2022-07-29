“Türkiye'nin Arjantin ve İran'ı takip etmesi halinde BRICS'e katılma başvurusunu değerlendirmeye almak için birçok neden var. Daha önce BRICS ülkeleri, organizasyonun gelişimi için tercih edilmesi gereken yolun BRICS+ formatı olduğuna inanıyorlardı. Bugün durum değişti ve ülkelerin BRICS'in çekirdeğine dahil olması seçeneği öne çıkıyor. İkincisi, Türkiye BRICS üyeliği için temel kriterleri karşılıyor. Bilindiği gibi, BRICS kalkınma trendlerinden biri de bölgesel kalkınma kurumları ile işbirliğinin güçlendirilmesidir. Türkiye kendi bölgesinde lider konumda bir ülke. Bu nedenle bana göre Türkiye oldukça umut verici bir aday.”