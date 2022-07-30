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Muğla'da kadın ölümü: 3 kişi tutuklandı
Muğla'da kadın ölümü: 3 kişi tutuklandı
Zehra Bayır'ın cenazesinin gölette ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. 30.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-30T19:45+0300
2022-07-30T19:45+0300
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Milas'ta 19 yaşındaki Zehra Bayır'ın gölette ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedildi.Selimiye Mahallesi'nde 24 Temmuz'da meydana gelen olayda, eğlence mekanının bahçesindeki gölette birinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.Sağlık ekipleri, göletteki Zehra Bayır'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'da toprağa verildi.Öte yandan olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken diğer 3'ü tutuklandı.
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kadın, kadın cinayeti, kadın cinayetleri, muğla, milas

Muğla'da kadın ölümü: 3 kişi tutuklandı

19:45 30.07.2022
© AApolis - gözaltı
polis - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.07.2022
© AA
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Zehra Bayır'ın cenazesinin gölette ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.
Milas'ta 19 yaşındaki Zehra Bayır'ın gölette ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı. Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından defnedildi.
Selimiye Mahallesi'nde 24 Temmuz'da meydana gelen olayda, eğlence mekanının bahçesindeki gölette birinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Sağlık ekipleri, göletteki Zehra Bayır'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Bayır'ın cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından memleketi Konya'da toprağa verildi.
Öte yandan olayla ilgili soruşturma yürüten jandarma ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü serbest bırakılırken diğer 3'ü tutuklandı.
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