https://tr.sputniknews.com/20220731/bitkin-halde-buldugu-kirpiye-elleriyle-su-icirdi-1059325120.html

Bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi

Bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi

Yalova’da düştüğü havuzda aç ve susuz kalan kirpiyi bulan muhtar hayvana elleriyle su içirdi. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T05:10+0300

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yaşam

kirpi

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Çiftlikköy ilçesine bağlı 500 Evler Mahallesi Muhtarı Ergün Tanrıkulu, kullanılmayan yüzme havuzunun içinde mahsur kalmış bir kirpi buldu. İlçedeki bir boş havuzda aç ve susuz kalan kirpiyi kurtaran Tanrıkulu, hayvana elleriyle su içirdi. Muhtar ayrıca kirpinin üzerine su dökerek de serinletti. Kendine gelen kirpi daha sonra bölgeden uzaklaştı. Muhtarın davranışı sosyal medya büyük beğeni topladı.

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kirpi