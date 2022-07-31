https://tr.sputniknews.com/20220731/bitkin-halde-buldugu-kirpiye-elleriyle-su-icirdi-1059325120.html
Bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi
Bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi
Yalova’da düştüğü havuzda aç ve susuz kalan kirpiyi bulan muhtar hayvana elleriyle su içirdi. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T05:10+0300
2022-07-31T05:10+0300
2022-07-31T05:12+0300
yaşam
kirpi
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Çiftlikköy ilçesine bağlı 500 Evler Mahallesi Muhtarı Ergün Tanrıkulu, kullanılmayan yüzme havuzunun içinde mahsur kalmış bir kirpi buldu. İlçedeki bir boş havuzda aç ve susuz kalan kirpiyi kurtaran Tanrıkulu, hayvana elleriyle su içirdi. Muhtar ayrıca kirpinin üzerine su dökerek de serinletti. Kendine gelen kirpi daha sonra bölgeden uzaklaştı. Muhtarın davranışı sosyal medya büyük beğeni topladı.
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kirpi
Bitkin halde bulduğu kirpiye elleriyle su içirdi
05:10 31.07.2022 (güncellendi: 05:12 31.07.2022) Abone ol
Yalova’da düştüğü havuzda aç ve susuz kalan kirpiyi bulan muhtar hayvana elleriyle su içirdi.
Çiftlikköy ilçesine bağlı 500 Evler Mahallesi Muhtarı Ergün Tanrıkulu, kullanılmayan yüzme havuzunun içinde mahsur kalmış bir kirpi buldu. İlçedeki bir boş havuzda aç ve susuz kalan kirpiyi kurtaran Tanrıkulu, hayvana elleriyle su içirdi.
Muhtar ayrıca kirpinin üzerine su dökerek de serinletti. Kendine gelen kirpi daha sonra bölgeden uzaklaştı.
Muhtarın davranışı sosyal medya büyük beğeni topladı.