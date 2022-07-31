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https://tr.sputniknews.com/20220731/burdurda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-baslatildi-1059345567.html
Burdur’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Burdur’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T19:43+0300
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türkiye
burdur
orman yangını
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Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Buçak ilçesi Çoban Pınar mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
türkiye
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burdur, orman yangını

Burdur’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

19:43 31.07.2022 (güncellendi: 19:45 31.07.2022)
© İHA / KAĞAN ONARANBurdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© İHA / KAĞAN ONARAN
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Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Buçak ilçesi Çoban Pınar mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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