https://tr.sputniknews.com/20220731/burdurda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-baslatildi-1059345567.html

Burdur’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Burdur’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı

Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T19:43+0300

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türkiye

burdur

orman yangını

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Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Buçak ilçesi Çoban Pınar mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

türkiye

burdur

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burdur, orman yangını