https://tr.sputniknews.com/20220731/burdurda-orman-yangini-havadan-ve-karadan-mudahale-baslatildi-1059345567.html
Burdur’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Burdur’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T19:43+0300
2022-07-31T19:43+0300
2022-07-31T19:45+0300
türkiye
burdur
orman yangını
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Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Buçak ilçesi Çoban Pınar mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
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burdur, orman yangını
Burdur’da orman yangını: Havadan ve karadan müdahale başlatıldı
19:43 31.07.2022 (güncellendi: 19:45 31.07.2022) Abone ol
Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Buçak ilçesi Çoban Pınar mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.