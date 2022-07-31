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https://tr.sputniknews.com/20220731/dukkanin-cesmesine-bagli-hortumda-yuzunu-yikadi-hakkinizi-helal-edin-diyerek-yaninda-para-birakti-1059345917.html
Dükkanın çeşmesine bağlı hortumda yüzünü yıkadı, 'hakkınızı helal edin' diyerek yanında para bıraktı
Dükkanın çeşmesine bağlı hortumda yüzünü yıkadı, 'hakkınızı helal edin' diyerek yanında para bıraktı
Yalova'da, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişinin, iş yerine yazdığı "hakkınızı helal edin" notu yanında para... 31.07.2022, Sputnik Türkiye
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yaşam
yalova
dükkan
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Yalova-Bursa kara yolundaki kapalı bir iş yerinin önünden geçen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, dükkanın çeşmesine bağlı hortumu kullanarak elini yüzünü yıkadı.Kullandığı su için iş yeri önüne "Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin" yazılı not ile 10 lira bıraktı.Vatandaşın duyarlı hareketi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.İş yeri sahibi Metehan Çamçınarlı, sabah işe geldiklerinde dükkan önünde bir not ve 10 lira bulduklarını belirterek, şunları söyledi:
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yalova, dükkan, su

Dükkanın çeşmesine bağlı hortumda yüzünü yıkadı, 'hakkınızı helal edin' diyerek yanında para bıraktı

20:26 31.07.2022 (güncellendi: 20:36 31.07.2022)
© AAYalova'da, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişinin, iş yerine yazdığı "hakkınızı helal edin" notu yanında para bırakması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yalova'da, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişinin, iş yerine yazdığı hakkınızı helal edin notu yanında para bırakması, güvenlik kamerasınca kaydedildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AA
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Yalova'da, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişinin, iş yerine yazdığı "hakkınızı helal edin" notu yanında para bırakması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Yalova-Bursa kara yolundaki kapalı bir iş yerinin önünden geçen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, dükkanın çeşmesine bağlı hortumu kullanarak elini yüzünü yıkadı.
Kullandığı su için iş yeri önüne "Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin" yazılı not ile 10 lira bıraktı.
Vatandaşın duyarlı hareketi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.
İş yeri sahibi Metehan Çamçınarlı, sabah işe geldiklerinde dükkan önünde bir not ve 10 lira bulduklarını belirterek, şunları söyledi:
"Sabah iş yerimize geldiğimizde üzerinde 'Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin' yazılı not ile birlikte 10 lira gördük. Kamera kayıtlarından baktık. Sabah saat 09.00 ila 10.00 arasında dükkanımızın önündeki hortumdan su kullanılmış. Notta helallik isteyen vatandaş gibi güzel yürekli insanların olması bizleri duygulandırdı. Helali hoş olsun, insanlığın ölmediğini ve helal ile haramı düşünen insanların olması gurur verici. Suyumuzu kullanan vatandaşımızı dükkanımıza çay içmeye de bekleriz, hakkımız helal olsun."
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