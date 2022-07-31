https://tr.sputniknews.com/20220731/dukkanin-cesmesine-bagli-hortumda-yuzunu-yikadi-hakkinizi-helal-edin-diyerek-yaninda-para-birakti-1059345917.html

Dükkanın çeşmesine bağlı hortumda yüzünü yıkadı, 'hakkınızı helal edin' diyerek yanında para bıraktı

Dükkanın çeşmesine bağlı hortumda yüzünü yıkadı, 'hakkınızı helal edin' diyerek yanında para bıraktı

Yalova'da, kapalı bir dükkanın çeşmesine bağlı hortumla ellerini yüzünü yıkayan bir kişinin, iş yerine yazdığı "hakkınızı helal edin" notu yanında para... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T20:26+0300

2022-07-31T20:26+0300

2022-07-31T20:36+0300

yaşam

yalova

dükkan

su

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Yalova-Bursa kara yolundaki kapalı bir iş yerinin önünden geçen kimliği henüz öğrenilemeyen bir kişi, dükkanın çeşmesine bağlı hortumu kullanarak elini yüzünü yıkadı.Kullandığı su için iş yeri önüne "Ağabey, suyunuzu kullanmak zorunda kaldım, helal edin" yazılı not ile 10 lira bıraktı.Vatandaşın duyarlı hareketi, güvenlik kameralarınca kaydedildi.İş yeri sahibi Metehan Çamçınarlı, sabah işe geldiklerinde dükkan önünde bir not ve 10 lira bulduklarını belirterek, şunları söyledi:

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

yalova, dükkan, su