https://tr.sputniknews.com/20220731/finlandiyada-marketler-enerji-sorunu-nedeniyle-kisin-kapanmak-zorunda-kalabilir-1059345300.html

Finlandiya'da marketler, enerji sorunu nedeniyle kışın kapanmak zorunda kalabilir

Finlandiya'da marketler, enerji sorunu nedeniyle kışın kapanmak zorunda kalabilir

Finlandiya medyası, ülkedeki marketlerin elektrik kıtlığı nedeniyle kışın birkaç saatliğine kapanmak zorunda kalacağını belirtti. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T19:32+0300

2022-07-31T19:32+0300

2022-07-31T19:32+0300

dünya

finlandiya

elektrik

elektrik kesintisi

market

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YLE devlet televizyon kanalının haberinde, kış sezonunda Finlandiya’nın enerji sektöründeki durumun, Olkiluoto nükleer santralinin üçüncü güç ünitesinin tam kapasiteye ulaşıp ulaşmayacağına bağlı olduğu ifade edildi. Bu uygulama bir süredir gündemde olsa da sürekli erteleniyordu ve şimdi aralıkta uygulanması bekleniyor. Finlandiya Ekonomi Bakanı Mika Lintilä, durumun olumlu mecrada gelişeceğinden ve santralin 1600 MW kapasitesine eylülde ulaşacağından emin.Ana güç şebekelerinin operatörü Fingrid’in açıklamasına işaret edilen haberde, “Finlandiya’daki marketler bu kış, elektrik tüketimini azaltmak için sırasıyla birkaç saatliğine kapanmak zorunda kalabilir. Havalar soğuduğunda birkaç saat elektrik kesintisi olabilir” ifadesine yer verildi. Elektrik kesintisi sırasında, marketlerin temel sorunu yazar kasaların çalışmaması olduğu kaydedildi.Finlandiya’nın, diğer birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi, ağustos ayında enerji tasarrufu kampanyasını uygulamayı planlıyor.

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finlandiya, elektrik, elektrik kesintisi, market