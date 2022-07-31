Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220731/finlandiyada-marketler-enerji-sorunu-nedeniyle-kisin-kapanmak-zorunda-kalabilir-1059345300.html
Finlandiya'da marketler, enerji sorunu nedeniyle kışın kapanmak zorunda kalabilir
Finlandiya'da marketler, enerji sorunu nedeniyle kışın kapanmak zorunda kalabilir
Finlandiya medyası, ülkedeki marketlerin elektrik kıtlığı nedeniyle kışın birkaç saatliğine kapanmak zorunda kalacağını belirtti. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T19:32+0300
2022-07-31T19:32+0300
dünya
finlandiya
elektrik
elektrik kesintisi
market
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056301724_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_45f2ceede7fdb997b4c1029d9f4c586f.jpg
YLE devlet televizyon kanalının haberinde, kış sezonunda Finlandiya’nın enerji sektöründeki durumun, Olkiluoto nükleer santralinin üçüncü güç ünitesinin tam kapasiteye ulaşıp ulaşmayacağına bağlı olduğu ifade edildi. Bu uygulama bir süredir gündemde olsa da sürekli erteleniyordu ve şimdi aralıkta uygulanması bekleniyor. Finlandiya Ekonomi Bakanı Mika Lintilä, durumun olumlu mecrada gelişeceğinden ve santralin 1600 MW kapasitesine eylülde ulaşacağından emin.Ana güç şebekelerinin operatörü Fingrid’in açıklamasına işaret edilen haberde, “Finlandiya’daki marketler bu kış, elektrik tüketimini azaltmak için sırasıyla birkaç saatliğine kapanmak zorunda kalabilir. Havalar soğuduğunda birkaç saat elektrik kesintisi olabilir” ifadesine yer verildi. Elektrik kesintisi sırasında, marketlerin temel sorunu yazar kasaların çalışmaması olduğu kaydedildi.Finlandiya’nın, diğer birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi, ağustos ayında enerji tasarrufu kampanyasını uygulamayı planlıyor.
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056301724_147:0:1020:655_1920x0_80_0_0_13ff2ce2d23e072eb1b9d461c2dd8518.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
finlandiya, elektrik, elektrik kesintisi, market

Finlandiya'da marketler, enerji sorunu nedeniyle kışın kapanmak zorunda kalabilir

19:32 31.07.2022
© AP PhotoFinlandiya bayrağı
Finlandiya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 31.07.2022
© AP Photo
Abone olTelegram
Finlandiya medyası, ülkedeki marketlerin elektrik kıtlığı nedeniyle kışın birkaç saatliğine kapanmak zorunda kalacağını belirtti.
YLE devlet televizyon kanalının haberinde, kış sezonunda Finlandiya’nın enerji sektöründeki durumun, Olkiluoto nükleer santralinin üçüncü güç ünitesinin tam kapasiteye ulaşıp ulaşmayacağına bağlı olduğu ifade edildi.
Bu uygulama bir süredir gündemde olsa da sürekli erteleniyordu ve şimdi aralıkta uygulanması bekleniyor. Finlandiya Ekonomi Bakanı Mika Lintilä, durumun olumlu mecrada gelişeceğinden ve santralin 1600 MW kapasitesine eylülde ulaşacağından emin.
Ana güç şebekelerinin operatörü Fingrid’in açıklamasına işaret edilen haberde, “Finlandiya’daki marketler bu kış, elektrik tüketimini azaltmak için sırasıyla birkaç saatliğine kapanmak zorunda kalabilir. Havalar soğuduğunda birkaç saat elektrik kesintisi olabilir” ifadesine yer verildi. Elektrik kesintisi sırasında, marketlerin temel sorunu yazar kasaların çalışmaması olduğu kaydedildi.
Finlandiya’nın, diğer birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi, ağustos ayında enerji tasarrufu kampanyasını uygulamayı planlıyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала