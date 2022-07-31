https://tr.sputniknews.com/20220731/finlandiyada-marketler-enerji-sorunu-nedeniyle-kisin-kapanmak-zorunda-kalabilir-1059345300.html
Finlandiya'da marketler, enerji sorunu nedeniyle kışın kapanmak zorunda kalabilir
Finlandiya'da marketler, enerji sorunu nedeniyle kışın kapanmak zorunda kalabilir
Finlandiya medyası, ülkedeki marketlerin elektrik kıtlığı nedeniyle kışın birkaç saatliğine kapanmak zorunda kalacağını belirtti. 31.07.2022, Sputnik Türkiye
2022-07-31T19:32+0300
2022-07-31T19:32+0300
2022-07-31T19:32+0300
dünya
finlandiya
elektrik
elektrik kesintisi
market
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056301724_0:0:1020:574_1920x0_80_0_0_45f2ceede7fdb997b4c1029d9f4c586f.jpg
YLE devlet televizyon kanalının haberinde, kış sezonunda Finlandiya’nın enerji sektöründeki durumun, Olkiluoto nükleer santralinin üçüncü güç ünitesinin tam kapasiteye ulaşıp ulaşmayacağına bağlı olduğu ifade edildi. Bu uygulama bir süredir gündemde olsa da sürekli erteleniyordu ve şimdi aralıkta uygulanması bekleniyor. Finlandiya Ekonomi Bakanı Mika Lintilä, durumun olumlu mecrada gelişeceğinden ve santralin 1600 MW kapasitesine eylülde ulaşacağından emin.Ana güç şebekelerinin operatörü Fingrid’in açıklamasına işaret edilen haberde, “Finlandiya’daki marketler bu kış, elektrik tüketimini azaltmak için sırasıyla birkaç saatliğine kapanmak zorunda kalabilir. Havalar soğuduğunda birkaç saat elektrik kesintisi olabilir” ifadesine yer verildi. Elektrik kesintisi sırasında, marketlerin temel sorunu yazar kasaların çalışmaması olduğu kaydedildi.Finlandiya’nın, diğer birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi, ağustos ayında enerji tasarrufu kampanyasını uygulamayı planlıyor.
finlandiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0c/1056301724_147:0:1020:655_1920x0_80_0_0_13ff2ce2d23e072eb1b9d461c2dd8518.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
finlandiya, elektrik, elektrik kesintisi, market
Finlandiya'da marketler, enerji sorunu nedeniyle kışın kapanmak zorunda kalabilir
Abone ol
Finlandiya medyası, ülkedeki marketlerin elektrik kıtlığı nedeniyle kışın birkaç saatliğine kapanmak zorunda kalacağını belirtti.
YLE
devlet televizyon kanalının haberinde, kış sezonunda Finlandiya’nın enerji sektöründeki durumun, Olkiluoto nükleer santralinin üçüncü güç ünitesinin tam kapasiteye ulaşıp ulaşmayacağına bağlı olduğu ifade edildi.
Bu uygulama bir süredir gündemde olsa da sürekli erteleniyordu ve şimdi aralıkta uygulanması bekleniyor. Finlandiya Ekonomi Bakanı Mika Lintilä, durumun olumlu mecrada gelişeceğinden ve santralin 1600 MW kapasitesine eylülde ulaşacağından emin.
Ana güç şebekelerinin operatörü Fingrid’in açıklamasına işaret edilen haberde, “Finlandiya’daki marketler bu kış, elektrik tüketimini azaltmak için sırasıyla birkaç saatliğine kapanmak zorunda kalabilir. Havalar soğuduğunda birkaç saat elektrik kesintisi olabilir” ifadesine yer verildi. Elektrik kesintisi sırasında, marketlerin temel sorunu yazar kasaların çalışmaması olduğu kaydedildi.
Finlandiya’nın, diğer birçok Avrupa Birliği üyesi ülkeler gibi, ağustos ayında enerji tasarrufu kampanyasını uygulamayı planlıyor.