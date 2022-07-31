https://tr.sputniknews.com/20220731/olen-sahipli-hayvanlar-icin-krematoryum-onerisi-1059337987.html

Ölen sahipli hayvanlar için 'krematoryum' önerisi

Ölen sahipli hayvanlar için 'krematoryum' önerisi

Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut, "Bazı ülkelerde hayvan sahiplerinin krematoryumda hayvanları yakıldıktan sonra, küllerini... 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T13:57+0300

2022-07-31T13:57+0300

2022-07-31T13:57+0300

yaşam

türkiye

antalya

hayvansever

krematoryum

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Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu, evcil hayvan sahiplerinin önerisi üzerine hayvan mezarlığı yapımı veya alternatif önerileri belirlemek amacıyla toplantı yaptı. Sağlık Çalışma Grubu Başkanı Dr. Ozan Uzkut moderatörlüğünde kurumlardan uzmanların katılımıyla yapılan toplantıdan sonra 'Antalya'da hayvan mezarlığı' konulu rapor hazırlandı.Kentte hayvan mezarlığı bulunmadığının belirtildiği raporda, sağlıklı yaşam için şehirlerde hayvan mezarlığına ihtiyaç olduğu ve evcil hayvan sahiplerinin bu yönde talebi bulunduğu belirtildi. Hayvan sahiplerinin önerisiyle gündeme getirilen konu sonrası düzenlenen raporda kentte mezarlık olmadığı için evcil hayvanların ölümü sonrası kontrolsüz olarak yok edildiğine dikkat çekildi. Sokak hayvanlarının ölmesi durumunda bertaraf edilme yönteminin mevzuatlara göre belirlendiği anlatılan raporda, hayvan mezarlığının kurulması için hazırlanmış mevzuat bulunmadığı ifade edildi.Hayvan mezarlığı konusunda yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğu vurgulanan raporda, belediyelerin mevzuata göre yeni mezarlık açmak için 13 ayrı kurumdan izin alması gerektiği ve su kaynakları yakınında mezarlık yapılamayacağı aktarıldı. Raporda, Antalya arazisinin 3'te 2'sinin sulak arazi olması nedeniyle hayvan mezarlığı açılması ile ilgili yer tahsisinin kısa zamanda mümkün görülmediği belirtildi.‘Antalya'da hayvan mezarlığı sorununun çözümü için tüm kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz’Sahipli hayvanların ölümü sonrası ABD ve birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi krematoryumda yakılıp, küllerinin saklanması önerisi getirilen raporda, "Bu konu tüm hayvanseverlerin, veterinerlerin, belediyelerin, dini örgütlerin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın, Sağlık Bakanlığı'nın ve ilgili birçok kurumun ortak paydasında çözülmesi gereken bir sorundur. Antalya'da hayvan mezarlığı sorununun çözümü için tüm kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" ifadesi yer aldı.‘Antalya'nın su kaynağı fazla olması nedeniyle mevzuat gereği mezarlık yapımında sıkıntı olacağı belirtildi’Antalya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu'nun hazırladığı rapor hakkında bilgi veren Dr. Uzkut, şunları söyledi:Dr. Uzkut, "Dinimizce ölen gömülür ama konu hayvan olunca değişebilir. Hayvanın dini olmayacağına, dini vasıf yüklenmeyeceğine göre hatırasının saklanabileceğini düşündük. Yakılarak kavanozda saklanması, hatırasının saklanabilmesi dine de karşı olmayacağı düşüncesindeyiz. Hayvanseverler ve ilgili kuruluşlara bu konuda öneride bulunduk" dedi.‘Ormana gömüldüğü biliniyor ama başka havyan çıkarabiliyor’Sahipli hayvanlar için krematoryumda yakılıp, küllerini saklanabileceği fikrine bazı hayvanseverlerin karşı çıktığını, bazılarının olumlu görüş belirttiğini anlatan Uzkut, "Kimisi dini duygularıyla görüş belirtiyor. Şu anki durum daha kötü. Ölen hayvanın nereye gömüldüğü belli değil. Ormana gömüldüğü biliniyor ama başka havyan çıkarabiliyor. Evimizde 15 sene baktığımız hayvan çöp tenekelerinde veya belediyelerin çöp imha ekibince gömülüyor. Hiç hatırası kalmamaktansa ismini anabilecek, hatırasını saklayabileceğimiz durum olabilir" diye konuştu.‘Cenazesini yakmak isteyen yabancılar da var, onlar için de krematoryum düşünülebilir’Antalya'da yaşayan yabancı sayısının arttığını anlatan Dr. Uzkut, gayrimüslimler için de krematoryum yapılabileceğini dile getirdi. Dr. Uzkut, "Antalya'daki mezarlıklarda Müslümanlar ile yabancılar neredeyse beraber gömülüyor. Cenazesini yakmak isteyen yabancılar da var. Onlar için de krematoryum düşünülebilir. Evcil hayvanlar, yabancılar için de krematoryum düşünülebilir" dedi.Diğer yandan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Samsun başta olmak üzere bazı belediyeler, evcil hayvanlar için hayvan mezarlığı kurdu. İzmir'de büyükşehir belediyesinin Seyrek'te oluşturduğu 4 bin kapasiteli hayvan mezarlığı, hayvanseverlerin sorununu ortadan kaldırdı. İzmir'deki mezarlıkta doluluk yüzde 35'i aştı. Bursa'da 2007 yılında kurulan evcil hayvan mezarlığı da tamamen doldu.

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türkiye, antalya, hayvansever, krematoryum