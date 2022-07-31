https://tr.sputniknews.com/20220731/yeraltindan-sesler-geldigi-iddiasi-uzerine-koyde-inceleme-yapildi-1059335080.html

Yeraltından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı

Yeraltından sesler geldiği iddiası üzerine köyde inceleme yapıldı

Siirt'in merkez Meydandere köyünde yeraltından sesler geldiği iddiası üzerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü köyde incelemelerde bulundu. 31.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-31T12:48+0300

2022-07-31T12:48+0300

2022-07-31T12:48+0300

türkiye

siirt

ses

afad

inceleme

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Siirt'in merkez Meydandere köyünde oturan vatandaşlar, yaklaşık 2 haftadır yeraltından sesler geldiği ve birkaç saniye süren sarsıntılar olduğunu ileri sürerek, AFAD'a başvurdu. Köylülerin talebi üzerine AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun ve jeoloji mühendislerinden oluşan ekip, köyde inceleme yaptı.AFAD İl Müdürü Cahit Akkoyun, köy muhtarı Necmettin Baykara'nın talebi ve köylülerin iddiaları üzerine köyde incelemede bulunduklarını söyledi.‘Seslerin nedenini bilmemekteyiz’İncelemelerde jeoloji mühendislerinin de yer aldığını belirten Akkoyun, şöyle konuştu:‘Bölgede deprem oldu zannediyoruz, haberlere bakıyoruz bir şey yok’Muhtar Baykara da ara sıra gelen ses ve meydana gelen sarsıntıların çok kısa sürdüğünü ve özellikle gece saatlerinde bu sesler üzerine uyandıklarını anlattı. Baykara, "Yeraltında ses geldiği zaman sanki bir kamyondan malzeme dökülmüş gibi ama ses derinden geliyor. Bu esnada tüm evlerde bir titreme oluyor. Bölgede deprem oldu zannediyoruz, haberlere bakıyoruz bir şey yok. Bir yol çalışması da yok bölgede. Köyümüz baraja 4 kilometre mesafede. Yer altındaki su belki boşlukları dolduruyor da olabilir. Aklımıza başka bir şey gelmiyor" ifadelerini kullandı.Durumu yetkililere bildirdiklerini aktaran Baykara, AFAD'ın köyde inceleme yaptığını ve buna ilişkin çıkacak raporun sonucunu beklediklerini belirtti. Köyde yaşayan Sabri Yıldırım da köyü endişelendiren bu durumun özellikle gece saatlerinde yaşandığını kaydetti.

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siirt, ses, afad, inceleme