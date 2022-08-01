https://tr.sputniknews.com/20220801/avustralyada-kurtarilan-kaplumbaganin-midesi-plastik-dolu-1059354685.html

Avustralya’da kurtarılan kaplumbağanın midesi plastik dolu

Avustralya’da kurtarılan kaplumbağanın midesi plastik dolu

Avustralya’nın Sidney kentinde sahilden kurtarılan küçük bir kaplumbağanın midesinin sadece plastik dolu olduğu açıklandı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T08:38+0300

2022-08-01T08:38+0300

2022-08-01T08:41+0300

dünya

kaplumbağa

plastik

avustralya

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Kaplumbağayı tedavi eden veterinerler, hayvanın yediği plastiklerin vücuttan atılmasının 6 gün sürdüğünü vurguladı. Hayvanat bahçesinde tedavi altına alınan yeşil deniz kaplumbağasının sahilde bir kaya havuzunda sırtüstü yatarken bulunduğu ve Taronga Hayvanat Bahçesi veterinerleri tarafından tedavi edildiği belirtildi. Açıklamada küçük hayvanın midesinde çok fazla plastik olduğu, bunların vücuttan atılmasının 6 gün sürdüğü ifade edildi. Küçük kaplumbağanın plastik dışında hiçbir şey yemediğine dikkat çeken yetkililer, plastiklerin sahillerde çok fazla yoğun olduğunu ve yeni doğan hayvanların sadece bunları tükettiğine dikkat çekti.Sivil toplum kuruluşları, doğaya atılan plastiklerin artık mikro düzeyde insanların vücutlarında bulunduğuna dikkat çekerek plastiğin okyanuslarda, denizlerde ve büyük göllerde bulunan en yaygın deniz çöpü türü olduğunu vurguladı.Maliyet açısından en ucuz madde olan plastikler poşet, ambalaj ve şişe olarak kullanıldığı belirtilerek mikro düzeyde insan vücuduna girebildiği ifade edildi. 2015 yılında oşinograflar, dünya çapında yüzey sularında yüzen 15 trilyon ile 51 trilyon arasında mikroplastik parçacık olduğunu tahmin etti.

https://tr.sputniknews.com/20220708/yer-deniz-gok-mikroplastik-ilk-kez-ciftlik-hayvanlarinin-kaninda-etinde-sutunde-tespit-edildi-1058482797.html

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kaplumbağa, plastik, avustralya