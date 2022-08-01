https://tr.sputniknews.com/20220801/bakan-soylu-700-kilogram-esrar-ele-gecirildi-1059357686.html

Bakan Soylu: 700 kilogram esrar ele geçirildi

Bakan Soylu: 700 kilogram esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

van

süleyman soylu

uyuşturucu

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Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Van'ın Başkele kırsalında 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor" mesajını paylaştı.

türkiye

van

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van, süleyman soylu, uyuşturucu