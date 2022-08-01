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https://tr.sputniknews.com/20220801/bakan-soylu-700-kilogram-esrar-ele-gecirildi-1059357686.html
Bakan Soylu: 700 kilogram esrar ele geçirildi
Bakan Soylu: 700 kilogram esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
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Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Van'ın Başkele kırsalında 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor" mesajını paylaştı.
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van, süleyman soylu, uyuşturucu

Bakan Soylu: 700 kilogram esrar ele geçirildi

10:36 01.08.2022
© Twitter/Süleyman Soyluİçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkele kırsalında 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkele kırsalında 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu. - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© Twitter/Süleyman Soylu
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Van'ın Başkele kırsalında 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor" mesajını paylaştı.
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