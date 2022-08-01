Bakan Soylu: 700 kilogram esrar ele geçirildi
© Twitter/Süleyman Soyluİçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkele kırsalında 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
© Twitter/Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Van'ın Başkele kırsalında 700 kilogram toz esrar ve 511 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.
Soylu, "Uyuşturucu ile mücadelemiz devam ediyor" mesajını paylaştı.
UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEMİZ— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) August 1, 2022
KARARLILIKLA DEVAM EDİYOR❗
Van İl Jandarma Komutanlığınca Başkale kırsalında düzenlenen operasyonda, 21 çuval içerisinde;
- 7️⃣0️⃣0️⃣ kg. TOZ ESRAR,
- 5️⃣1️⃣1️⃣ gr. METAMFETAMİN ele geçirildi.
Emeği geçen herkese teşekkürler 👏👏👏 pic.twitter.com/ZZqz1t97i8