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Billur Kalkavan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı: 'Tedavilerim güzel ilerliyor'
Billur Kalkavan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı: 'Tedavilerim güzel ilerliyor'
Akciğer kanserine yakalanan oyuncu Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T13:24+0300
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yaşam
kanser
tedavi
billur kalkavan
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Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan sağlık durumuna dair merak edilenleri sevenleriyle paylaştı. Kansere yakalandığı Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıkan Kalkavan, "Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor" dedi. Kendisini arayıp ulaşamayanlardan tepki gördüğünü belirten oyuncu “Biraz anlayışlı olmanızı rica edeceğim. Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı. Kolay şeyler yaşamıyorum” siteminde bulundu.Oyuncu sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor" dedi.
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kanser, tedavi, billur kalkavan

Billur Kalkavan sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı: 'Tedavilerim güzel ilerliyor'

13:24 01.08.2022
© FotoğrafBillur Kalkavan
Billur Kalkavan - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© Fotoğraf
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Akciğer kanserine yakalanan oyuncu Billur Kalkavan sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Akciğer kanseriyle mücadele eden oyuncu Billur Kalkavan sağlık durumuna dair merak edilenleri sevenleriyle paylaştı.
Kansere yakalandığı Hamdi Alkan’ın paylaşımıyla ortaya çıkan Kalkavan, "Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor" dedi.
Kendisini arayıp ulaşamayanlardan tepki gördüğünü belirten oyuncu “Biraz anlayışlı olmanızı rica edeceğim. Biliyorum epeydir paylaşım yapmadım. Herkes arıyor soruyor. Ama cevap verecek halim olmadı. Kolay şeyler yaşamıyorum” siteminde bulundu.
Oyuncu sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Ama merak etmeyin tedavilerim çok güzel ilerliyor. Sadece nefes almakta biraz zorlanıyorum. Ciğerimden su boşaltıldı. Tedavilerim, kemoterapi güzel gidiyor" dedi.
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