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https://tr.sputniknews.com/20220801/cevik-bir-cezaevinden-cikti-keske-sagligi-yerindeyken-tahliye-olsaydi-ama-yine-de-cok-mutluyuz-1059388184.html
Çevik Bir cezaevinden çıktı: 'Keşke sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz'
Çevik Bir cezaevinden çıktı: 'Keşke sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz'
28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle verilen tahliye kararı sonrası... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T22:37+0300
2022-08-01T22:46+0300
çevik bir
tahliye
28 şubat
türkiye
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Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda '28 Şubat davası' olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021’de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri ‘demans’ hastası tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı. 'Böyle güzel şeylerin peşinde olun'Cezaevi önüne gelen yakınları ile kısa bir süre sohbet eden Bir, tahliyenin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi. Cezaevi önünde kısa bir açıklama yapan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, “Böyle güzel şeylerin her zaman peşinde olun. Teşekkür ederim” dedi. Kız kardeşi Güleren Bir Pişpişoğlu ise, “Keşke daha önce sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz” diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220801/28-subat-davasinda-tutuklanan-cevik-bire-tahliye-karari-1059381549.html
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çevik bir, tahliye, 28 şubat

Çevik Bir cezaevinden çıktı: 'Keşke sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz'

22:37 01.08.2022 (güncellendi: 22:46 01.08.2022)
© İHA / MUSTAFA İÇÇevik Bir tahliye
Çevik Bir tahliye - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© İHA / MUSTAFA İÇ
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28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, sağlık sorunları nedeniyle verilen tahliye kararı sonrası cezaevinden çıktı.
Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce yürütülen ve kamuoyunda '28 Şubat davası' olarak bilinen yargılama çerçevesinde müebbet hapis cezasına çarptırılan ve 21 Ağustos 2021’de tutuklanan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, ileri ‘demans’ hastası tanısı konulmasının ardından 11 aydır tutuklu bulunduğu İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan tahliye edildi. Çevik Bir, akşam saatlerinde cezaevinden çıktı.

'Böyle güzel şeylerin peşinde olun'

Cezaevi önüne gelen yakınları ile kısa bir süre sohbet eden Bir, tahliyenin ardından hatıra fotoğrafları çektirdi. Cezaevi önünde kısa bir açıklama yapan eski Genelkurmay 2. Başkanı Çevik Bir, “Böyle güzel şeylerin her zaman peşinde olun. Teşekkür ederim” dedi.
Kız kardeşi Güleren Bir Pişpişoğlu ise, “Keşke daha önce sağlığı yerindeyken tahliye olsaydı ama yine de çok mutluyuz” diye konuştu.
Çevik Bir - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
POLİTİKA
28 Şubat davasında tutuklanan Çevik Bir’e tahliye kararı
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