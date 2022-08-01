Diş tedavisi için Türkiye'ye geldi, beyninde tümör tespit edildi

© İHA Sigorta şirketinin internet sitesinde yeterli bilginin bulunmadığını belirten Çetintürk, "Bunu sigorta ödemedi, çünkü Lisa'nın sigorta poliçesinde ön sağlık durumunun belirtilmediğini söylediler. Şirketin internet sitesinde ön sağlık durumlarının ne olduğu açıkça belirtilmiyor. Lisa'nın migren ağrıları vardı. Ancak her baş ağrısı yaşayan insan gibi bunun tıbbi bir ön sağlık durumu olacağını düşünmedik. Bence kanser, kalp krizi veya inme gibi sebepler bir ön tıbbi durum olabilir. Bu da internet sitesinde açıkça belirtmiyor" şeklinde konuştu. Robinson ise, "Benim bildiğim migren ile beyin tümörü bağlantılı değildir. Bu yüzden doktorlarım tarafından sürekli migren veya baş ağrılarının beyin tümörüyle bağlantılı olmadığı konusunda bilgilendiriliyordum. Baş ağrısı ile beyin tümörünü önceden nasıl tahmin edebilirsiniz?" dedi. Hastane masraflarının ödenmesi için çeşitli yardım ve hayır kuruluşlarından bağış toplandığını söyleyen Çetintürk, bir internet sitesinde Lisa'nın hastane masraflarını karşılamak için yapılan yardımdan bahsetti. Çetintürk, "İngiltere'den çok destek aldık. Bunlardan bir tanesi ise yardım sayfalarından oldu. İnanılmaz bir destek aldık. Şu ana kadar 22 bin pound topladık" dedi. Çetintürk, "Lisa'nın ona yardım edecek destekçileri olmasaydı, hangi insanın bu kadar parası olurdu bilmiyorum? Demek istediğim, ailesinin o parayı bir araya getirebilmesi için çok fazla zorluk var. Ancak bu olmasaydı Türkiye'de daha fazla kalması gerekecekti. Ancak o zaman da hastanede kalmak için günde 3 bin 500 sterlin ödeyecektik" şeklinde konuştu. Lisa, "Bu konuyla uğraşan aile fertlerim gerçekten sarsıldı. Bu çok huzursuz bir durum" diye ekledi.