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https://tr.sputniknews.com/20220801/genc-kadina-iskence-zehra-bayirin-nasil-oldugune-dair-adli-tip-raporu-aciklandi-1059376756.html
Genç kadına işkence: Zehra Bayır'ın nasıl öldüğüne dair Adli Tıp raporu açıklandı
Genç kadına işkence: Zehra Bayır'ın nasıl öldüğüne dair Adli Tıp raporu açıklandı
Muğla'da 19 yaşındaki Zehra Bayır'ın ölümüyle ilgili adli tıp raporu açıklandı. Raporda, Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T17:10+0300
2022-08-01T17:16+0300
yaşam
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Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Olay, 24 Temmuz'da akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı.İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.İşlemlerin ardından Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.3 kişi tutuklandıOlayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K, Y.İ, T.K, T.İ, İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Ünal Karakülah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.İşletme sahiplerinin geçici olarak kapattığı mekanın kapısına asma kilit vurulduğu görüldü. Ayrıca jandarmanın olay yerine çektiği 'Girilmez' şeritlerinin de bölgede durduğu gözlendi.
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kadın cinayeti, milas, muğla

Genç kadına işkence: Zehra Bayır'ın nasıl öldüğüne dair Adli Tıp raporu açıklandı

17:10 01.08.2022 (güncellendi: 17:16 01.08.2022)
© FotoğrafGenç kadına işkence: Zehra Bayır'ın nasıl öldüğüne dair Adli Tıp raporu açıklandı
Genç kadına işkence: Zehra Bayır'ın nasıl öldüğüne dair Adli Tıp raporu açıklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© Fotoğraf
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Muğla'da 19 yaşındaki Zehra Bayır'ın ölümüyle ilgili adli tıp raporu açıklandı. Raporda, Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi.
Muğla Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce hazırlanan raporda, Zehra Bayır'ın ölüm nedeninin başına sert cisimle vurulmasından kaynaklandığı belirtildi. Olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Olay, 24 Temmuz'da akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Konya'dan 3 ay önce Milas'a çalışmaya gelen Zehra Bayır, madde bağımlısı olduğu ileri sürülen kardeşinin tedavi masraflarını karşılayabilmek için bir eğlence mekanında şarkıcılık yapmaya başladı.
İddiaya göre işletme sahipleri, Zehra Bayır'a toplu para vereceğini belirterek bu süre içinde hiç ödeme yapmadı.
Kardeşinin tedavisi için Konya'ya gideceğini ve 50 bin liralık alacağının olduğunu söyleyen Bayır ile işletme sahipleri tartıştı.

Tartışmanın büyümesiyle işletme sahipleri, sert bir cisimle Bayır'ın başına vurdu. Darbenin etkisiyle yere düşen Bayır'ı, işletmeciler daha sonra mekanın bahçesindeki havuza attı.

Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Havuzdan çıkarılan Bayır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Bayır'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

İşlemlerin ardından Bayır'ın cenazesi, 26 Temmuz'da memleketi Konya'nın Karapınar ilçesine götürülerek toprağa verildi.

3 kişi tutuklandı

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten jandarma ekipleri H.K, Y.İ, T.K, T.İ, İlender İlter, kardeşi Ömer İlter ve garson Ünal Karakülah'ı gözaltına aldı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden İlter kardeşler ve Ünal Karakülah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İşletme sahiplerinin geçici olarak kapattığı mekanın kapısına asma kilit vurulduğu görüldü. Ayrıca jandarmanın olay yerine çektiği 'Girilmez' şeritlerinin de bölgede durduğu gözlendi.
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