Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220801/izmirin-dikili-ilcesinde-4-gundur-su-kesintisi-yasaniyor-1059380334.html
İzmir'in Dikili ilçesinde 4 gündür su kesintisi yaşanıyor
İzmir'in Dikili ilçesinde 4 gündür su kesintisi yaşanıyor
İzmir'in turistik ilçelerinden Dikili'de, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık su terfi hattında meydana gelen arıza nedeniyle... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T19:13+0300
2022-08-01T19:13+0300
türkiye
dikili
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
su
su kesintisi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059380401_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_fe8365e16bc2b44582bfec42c34cd9c9.jpg
İZSU ekipleri Dikili'deki arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürürken, ilçe sakinleri su ihtiyacını çeşme ve tankerlerden karşılıyor. İZSU'dan bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise "Çalışmalar nedeniyle bölgeye bir süre kademeli olarak su vermek durumunda kalınmış, bugün itibariyle yeniden su verilmeye başlanmıştır. Yenilenen hat tamamen devreye alınıncaya kadar kısa süre süreli kesintiler olması öngörülmektedir" denildi.
türkiye
dikili
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059380401_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_b2350d4b580558437a45046fb9c9bd82.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
dikili, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), su, su kesintisi

İzmir'in Dikili ilçesinde 4 gündür su kesintisi yaşanıyor

19:13 01.08.2022
© DHAİZSU, su kesintisi
İZSU, su kesintisi - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© DHA
Abone olTelegram
İzmir'in turistik ilçelerinden Dikili'de, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık su terfi hattında meydana gelen arıza nedeniyle geçen perşembe gününden itibaren su kesintisi yaşanıyor.
İZSU ekipleri Dikili'deki arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürürken, ilçe sakinleri su ihtiyacını çeşme ve tankerlerden karşılıyor.
İZSU'dan bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise "Çalışmalar nedeniyle bölgeye bir süre kademeli olarak su vermek durumunda kalınmış, bugün itibariyle yeniden su verilmeye başlanmıştır. Yenilenen hat tamamen devreye alınıncaya kadar kısa süre süreli kesintiler olması öngörülmektedir" denildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала