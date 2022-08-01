https://tr.sputniknews.com/20220801/izmirin-dikili-ilcesinde-4-gundur-su-kesintisi-yasaniyor-1059380334.html
İzmir'in Dikili ilçesinde 4 gündür su kesintisi yaşanıyor
İzmir'in Dikili ilçesinde 4 gündür su kesintisi yaşanıyor
İzmir'in turistik ilçelerinden Dikili'de, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık su terfi hattında meydana gelen arıza nedeniyle... 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T19:13+0300
2022-08-01T19:13+0300
2022-08-01T19:13+0300
türkiye
dikili
izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)
su
su kesintisi
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İZSU ekipleri Dikili'deki arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürürken, ilçe sakinleri su ihtiyacını çeşme ve tankerlerden karşılıyor. İZSU'dan bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise "Çalışmalar nedeniyle bölgeye bir süre kademeli olarak su vermek durumunda kalınmış, bugün itibariyle yeniden su verilmeye başlanmıştır. Yenilenen hat tamamen devreye alınıncaya kadar kısa süre süreli kesintiler olması öngörülmektedir" denildi.
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dikili, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), su, su kesintisi
İzmir'in Dikili ilçesinde 4 gündür su kesintisi yaşanıyor
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İzmir'in turistik ilçelerinden Dikili'de, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık su terfi hattında meydana gelen arıza nedeniyle geçen perşembe gününden itibaren su kesintisi yaşanıyor.
İZSU ekipleri Dikili'deki arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürürken, ilçe sakinleri su ihtiyacını çeşme ve tankerlerden karşılıyor.
İZSU'dan bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise "Çalışmalar nedeniyle bölgeye bir süre kademeli olarak su vermek durumunda kalınmış, bugün itibariyle yeniden su verilmeye başlanmıştır. Yenilenen hat tamamen devreye alınıncaya kadar kısa süre süreli kesintiler olması öngörülmektedir" denildi.