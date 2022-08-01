https://tr.sputniknews.com/20220801/izmirin-dikili-ilcesinde-4-gundur-su-kesintisi-yasaniyor-1059380334.html

İzmir'in Dikili ilçesinde 4 gündür su kesintisi yaşanıyor

İzmir'in Dikili ilçesinde 4 gündür su kesintisi yaşanıyor

İzmir'in turistik ilçelerinden Dikili'de, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) atık su terfi hattında meydana gelen arıza nedeniyle... 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T19:13+0300

2022-08-01T19:13+0300

2022-08-01T19:13+0300

türkiye

dikili

izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu)

su

su kesintisi

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İZSU ekipleri Dikili'deki arızayı gidermek için çalışmalarını sürdürürken, ilçe sakinleri su ihtiyacını çeşme ve tankerlerden karşılıyor. İZSU'dan bugün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise "Çalışmalar nedeniyle bölgeye bir süre kademeli olarak su vermek durumunda kalınmış, bugün itibariyle yeniden su verilmeye başlanmıştır. Yenilenen hat tamamen devreye alınıncaya kadar kısa süre süreli kesintiler olması öngörülmektedir" denildi.

türkiye

dikili

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dikili, izmir su ve kanalizasyon idaresi genel müdürlüğü (izsu), su, su kesintisi