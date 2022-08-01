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Myanmar'da olağanüstü hal 2023'e kadar uzatıldı
Myanmar'da olağanüstü hal 2023'e kadar uzatıldı
Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, olağanüstü halin 2023’e kadar uzatıldığını açıkladı. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T03:19+0300
2022-08-01T03:24+0300
türkiye
myanmar
ohal
olağanüstü hal (ohal)
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'South China Morning Post' gazetesinin haberine göre, Askeri cuntanın 1 Şubat'ta seçilmiş sivil hükümeti Başkan Vekili Myint Swe yaptığı açıklamada, ülkede istikrarın tekrar sağlanabilmesi ve seçimlere daha iyi hazırlanılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Myint, olağanüstü halin 1 Şubat 2023’e kadar uzatıldığını duyurdu.Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.
türkiye
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myanmar, ohal, olağanüstü hal (ohal)

Myanmar'da olağanüstü hal 2023'e kadar uzatıldı

03:19 01.08.2022 (güncellendi: 03:24 01.08.2022)
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHAMyanmar, ordu
Myanmar, ordu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© REUTERS / ATHIT PERAWONGMETHA
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Myanmar'da 2021 darbesi sonrası iktidara gelen askeri yönetim, olağanüstü halin 2023’e kadar uzatıldığını açıkladı.
'South China Morning Post' gazetesinin haberine göre, Askeri cuntanın 1 Şubat'ta seçilmiş sivil hükümeti Başkan Vekili Myint Swe yaptığı açıklamada, ülkede istikrarın tekrar sağlanabilmesi ve seçimlere daha iyi hazırlanılması için zamana ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.
Myint, olağanüstü halin 1 Şubat 2023’e kadar uzatıldığını duyurdu.
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 2 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti.
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