https://tr.sputniknews.com/20220801/romadaki-cinecitta-studyosunda-yangin-1059386315.html

Roma'daki Cinecitta Stüdyosu'nda yangın çıktı

Roma'daki Cinecitta Stüdyosu'nda yangın çıktı

İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Cinecitta Studyosu'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T21:59+0300

2022-08-01T21:59+0300

2022-08-01T22:07+0300

yaşam

italya

sinema

film

yangın

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/01/1059386172_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_14aaa1f6604ded2ce6e02e5bf2639428.jpg

İtalyan sinemasının en başarılı örneklerinin mutfağı olarak kabul edilen Roma kalıntılarının yanı başındaki Cinecitta Film Stüdyosu'nda yerel saatle 22.00'da yangın çıktı.Filmlerde kullanılan dekorların depo edildiği hangarda başlayan yangının kısa sürede çevreyi sardığı belirtilirken, içeride bulunan ekipmanların genellikle ağaç ve sentetik maddeler olması sebebiyle, alevlerin çevreyi kapladığı kaydedildi. Yangına yaklaşık 14 itfaiye aracı müdahale ederken, 2 bin metrekarelik alanın hasar gördüğü ifade edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italya, sinema, film, yangın