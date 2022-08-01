https://tr.sputniknews.com/20220801/romadaki-cinecitta-studyosunda-yangin-1059386315.html
Roma'daki Cinecitta Stüdyosu'nda yangın çıktı
Roma'daki Cinecitta Stüdyosu'nda yangın çıktı
İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Cinecitta Studyosu'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T21:59+0300
2022-08-01T21:59+0300
2022-08-01T22:07+0300
yaşam
italya
sinema
film
yangın
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İtalyan sinemasının en başarılı örneklerinin mutfağı olarak kabul edilen Roma kalıntılarının yanı başındaki Cinecitta Film Stüdyosu'nda yerel saatle 22.00'da yangın çıktı.Filmlerde kullanılan dekorların depo edildiği hangarda başlayan yangının kısa sürede çevreyi sardığı belirtilirken, içeride bulunan ekipmanların genellikle ağaç ve sentetik maddeler olması sebebiyle, alevlerin çevreyi kapladığı kaydedildi. Yangına yaklaşık 14 itfaiye aracı müdahale ederken, 2 bin metrekarelik alanın hasar gördüğü ifade edildi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
italya
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MIA „Rosiya Segodnya“
italya, sinema, film, yangın
Roma'daki Cinecitta Stüdyosu'nda yangın çıktı
21:59 01.08.2022 (güncellendi: 22:07 01.08.2022) Abone ol
İtalya'nın başkenti Roma'daki tarihi Cinecitta Studyosu'nda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
İtalyan sinemasının en başarılı örneklerinin mutfağı olarak kabul edilen Roma kalıntılarının yanı başındaki Cinecitta Film Stüdyosu'nda yerel saatle 22.00'da yangın çıktı.
Filmlerde kullanılan dekorların depo edildiği hangarda başlayan yangının kısa sürede çevreyi sardığı belirtilirken, içeride bulunan ekipmanların genellikle ağaç ve sentetik maddeler olması sebebiyle, alevlerin çevreyi kapladığı kaydedildi.
Yangına yaklaşık 14 itfaiye aracı müdahale ederken, 2 bin metrekarelik alanın hasar gördüğü ifade edildi.
Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürüyor.