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Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı
Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı
Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu. 01.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-01T21:10+0300
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türkiye
dışişleri bakanlığı
irak
bağdat
protesto
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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.Irak’taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
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dışişleri bakanlığı, irak, bağdat, protesto

Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı

21:10 01.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE Bağdat - Irak - protesto
 Bağdat - Irak - protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 01.08.2022
© AFP 2022 / AHMAD AL-RUBAYE
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Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.
Irak’taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Iraklıların görüş ve beklentilerini demokratik yollarla ifade etme haklarına saygı duyuyoruz. Bu bağlamda, şiddetten uzak durulması ve kamu düzeninin muhafazasına öncelik verilmesi gereğini vurguluyoruz. İlgili tüm taraflara sağduyu ve itidal içerisinde hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz."
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