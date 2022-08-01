https://tr.sputniknews.com/20220801/turkiyeden-bagdattaki-gelismelere-iliskin-taraflara-itidal-cagrisi-1059385071.html

Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı

Türkiye'den Bağdat'taki gelişmelere ilişkin taraflara 'itidal' çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın başkenti Bağdat’ta yaşanan gelişmelere ilişkin taraflara "itidal" çağrısında bulundu. 01.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-01T21:10+0300

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türkiye

dışişleri bakanlığı

irak

bağdat

protesto

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Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bağdat'ta cereyan eden gelişmelerin endişeyle takip edildiği belirtildi.Irak’taki gelişmelere zemin oluşturan siyasi belirsizliğin bir an evvel giderilmesi ve Irak halkının beklentisi temelinde kapsayıcı, temsil kuvveti güçlü bir hükümetin daha fazla zaman geçirmeden kurulmasının temenni edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

türkiye

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dışişleri bakanlığı, irak, bağdat, protesto