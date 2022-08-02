Akkuyu Nükleer AŞ: Santralde çalışanların yüzde 80'i Türk vatandaşı

"Akkuyu NGS, yüzde 80'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 25 bin kişiye istihdam sağlıyor. Projede sadece geçen yıl santralin inşa edildiği Gülnar'dan 600'den fazla kişi istihdam edildi. 550 bin parçadan oluşacak NGS'de inşaat, elektrik-elektronik, makine ve imalat sanayi ile bunların alt dallarıyla pek çok sektör iş yapıyor. Akkuyu NGS projesine malzeme, ekipman, hizmet sağlayan ve çeşitli çalışmalar yürüten yüzlerce Türk şirketi bulunuyor. Projede 6,5 milyar dolarlık yerelleştirme hedefi bulunuyor. Türk tedarikçilere verilen sipariş hacmi ise şimdiden 3,2 milyar dolara ulaşmış durumda."