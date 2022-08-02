https://tr.sputniknews.com/20220802/akkuyu-nukleer-as-santralde-calisanlarin-yuzde-80i-turk-vatandasi-1059425097.html
Akkuyu Nükleer AŞ: Santralde çalışanların yüzde 80'i Türk vatandaşı
Akkuyu Nükleer AŞ: Santralde çalışanların yüzde 80'i Türk vatandaşı
Akkuyu Nükleer, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışanların yüzde 80'inin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T19:44+0300
2022-08-02T19:44+0300
2022-08-02T19:44+0300
türkiye
akkuyu
akkuyu nükleer güç santrali (ngs)
türk
işçi
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Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışanlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 20 milyar dolar bedelle inşa edilen santralin Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük yatırımı olduğuna dikkat çekildi.Santralin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydına göre kentin en büyük işvereni olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: Santralin dördüncü güç ünitesinin temelinin 21 Temmuz'da atıldığı anımsatılan açıklamada, projenin ilk ünitesinin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'te devreye girmesinin planlandığı belirtildi.
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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), türk, işçi
Akkuyu Nükleer AŞ: Santralde çalışanların yüzde 80'i Türk vatandaşı
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Akkuyu Nükleer, Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışanların yüzde 80'inin Türk vatandaşı olduğunu bildirdi.
Akkuyu Nükleer AŞ, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışanlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 20 milyar dolar bedelle inşa edilen santralin Türkiye'nin tek kalemdeki en büyük yatırımı olduğuna dikkat çekildi.
Santralin, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) kaydına göre kentin en büyük işvereni olduğu bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Akkuyu NGS, yüzde 80'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 25 bin kişiye istihdam sağlıyor. Projede sadece geçen yıl santralin inşa edildiği Gülnar'dan 600'den fazla kişi istihdam edildi. 550 bin parçadan oluşacak NGS'de inşaat, elektrik-elektronik, makine ve imalat sanayi ile bunların alt dallarıyla pek çok sektör iş yapıyor. Akkuyu NGS projesine malzeme, ekipman, hizmet sağlayan ve çeşitli çalışmalar yürüten yüzlerce Türk şirketi bulunuyor. Projede 6,5 milyar dolarlık yerelleştirme hedefi bulunuyor. Türk tedarikçilere verilen sipariş hacmi ise şimdiden 3,2 milyar dolara ulaşmış durumda."
Santralin dördüncü güç ünitesinin temelinin 21 Temmuz'da atıldığı anımsatılan açıklamada, projenin ilk ünitesinin Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023'te devreye girmesinin planlandığı belirtildi.