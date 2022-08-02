https://tr.sputniknews.com/20220802/almanyadan-turkiyeye-tatile-geldi-kanala-duserek-hayatini-kaybetti-1059416768.html

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi, kanala düşerek hayatını kaybetti

Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi, kanala düşerek hayatını kaybetti

Denizli'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü Hurşit Barın hayatını kaybetti. Almanya'da işçi emeklisi olan Barın'ın bir süre önce yakınlarını... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T16:14+0300

2022-08-02T16:14+0300

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yaşam

türkiye

tatil

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Denizli'de, sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü Hurşit Barın (56), yaşamını yitirdi.Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Çivril ilçesi Tokça Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril'den Emirhisar Mahallesi'ne giden Hurşit Barın, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barın, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne gönderilen Barın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Almanya'da işçi emeklisi olan Barın'ın bir süre önce ziyaret için Tokça Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.

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türkiye, tatil