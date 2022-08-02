https://tr.sputniknews.com/20220802/almanyadan-turkiyeye-tatile-geldi-kanala-duserek-hayatini-kaybetti-1059416768.html
Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi, kanala düşerek hayatını kaybetti
Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi, kanala düşerek hayatını kaybetti
Denizli'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü Hurşit Barın hayatını kaybetti. Almanya'da işçi emeklisi olan Barın'ın bir süre önce yakınlarını... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T16:14+0300
2022-08-02T16:14+0300
2022-08-02T16:14+0300
yaşam
türkiye
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Denizli'de, sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü Hurşit Barın (56), yaşamını yitirdi.Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Çivril ilçesi Tokça Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril'den Emirhisar Mahallesi'ne giden Hurşit Barın, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barın, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne gönderilen Barın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Almanya'da işçi emeklisi olan Barın'ın bir süre önce ziyaret için Tokça Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.
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türkiye, tatil
Almanya'dan Türkiye'ye tatile geldi, kanala düşerek hayatını kaybetti
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Denizli'de sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü Hurşit Barın hayatını kaybetti. Almanya'da işçi emeklisi olan Barın'ın bir süre önce yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi
Denizli'de, sulama kanalına düşen motosikletin sürücüsü Hurşit Barın (56), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Çivril ilçesi Tokça Mahallesi'nde meydana geldi. Çivril'den Emirhisar Mahallesi'ne giden Hurşit Barın, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki sulama kanalına uçtu.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barın, ambulansla Çivril Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından Denizli Devlet Hastanesi'ne gönderilen Barın, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Almanya'da işçi emeklisi olan Barın'ın bir süre önce ziyaret için Tokça Mahallesi'ndeki yakınlarının yanına geldiği öğrenildi.