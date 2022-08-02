https://tr.sputniknews.com/20220802/belarus-lideri-lukasenkoya-gore-ukrayna-tahilinin-ihraci-ile-ilgili-durum-oyun-ve-gevezelik-1059423049.html

Belarus lideri Lukaşenko’ya göre Ukrayna tahılının ihracı ile ilgili durum oyun ve gevezelik

Belarus lideri Lukaşenko’ya göre Ukrayna tahılının ihracı ile ilgili durum oyun ve gevezelik

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Ukrayna’dan gönderilen tahılın tüm talebi karşılamaya yetmeyeceğinden emin olduğunu, Ukrayna tahılının ihracının etrafındaki... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T18:38+0300

2022-08-02T18:38+0300

2022-08-02T18:38+0300

ukrayna krizi

belarus

aleksandr lukaşenko

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Myadel Bölgesi’ne yaptığı çalışma gezisi sırasında Ukraya’dan tahıl ihracı ilgili değerlendirmelerde bulundu.Lukaşenko’ya göre Ukrayna’dan gönderilen tahıl, tüm talebi karşılamaya yetmeyecek, tahılın ihracı etrafındaki durum ise bir oyun ve yakında ‘bu konu ortadan kalkacak’.İran’ın şimdiden yeni tahıl mahsulünün tedariki konusunda Rusya ile görüşmelere başladığına dikkat çeken Lukaşenko, Ukrayna tahılının ‘Türkiye’ye dahi’ yetmeyeceğini vurguladı.Lukaşenko, “İstanbul'da buluştular, anlaştılar, tahıl taşınmaya başlandı. Şimdi ‘aç Afrika’yı doyuracaklar’. Bakınız, taşıdıkları 20 gemi Türkiye'ye dahi yetmeyecek. Bu nedenle tüm bunlar sadece oyun. Medya, ‘Açlık! Kıtlığın nedeni burada (Rusya ve Belarus’ta)’ diye bağırmaya başladı. Yakında göreceksiniz, bu konu ortadan kalkacak, zaten kalkıyor. Geriye kalanın ise neye değer olduğunu göreceksiniz. Bu gevezelik, başka bir şey değil” değerlendirmesine bulundu.

belarus

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belarus, aleksandr lukaşenko