https://tr.sputniknews.com/20220802/cekmekoy-sakini-iller-bankasindan-3-milyon-lira-hibe-almislar-illa-ki-bu-parki-yikacagiz-diyorlar-1059430698.html
Çekmeköy sakini: İller Bankası’ndan 3 milyon lira hibe almışlar, illa ki bu parkı yıkacağız diyorlar
Çekmeköy sakini: İller Bankası’ndan 3 milyon lira hibe almışlar, illa ki bu parkı yıkacağız diyorlar
Çekmeköy sakinlerinden Hülya Nalbantoğlu, Çekmeköy Belediyesi'nin yıkarak yerine kapalı pazar yapmak istediği park alanıyla ilgili "İller bankasından 3 milyon... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T21:41+0300
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Çekmeköy Belediyesi'nin yıkıp yerine kapalı pazar alanı yapmak istediği park için 62 gündür nöbet tutan mahalleli polisin sert müdahalesiyle karşılaştı. Hülya Nalbantoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında yaşananları anlattı. Nalbantoğlu, ‘’İller bankasından 3 milyon lira hibe almışlar. O yüzden bu parkı yıkmaktan bir türlü vazgeçiremedik” dedi.Mahallesi sakini Hülya Nalbantoğlu yaşananlara ilişkin şunları söyledi:‘Parkı belediyeden korumaya çalışıyoruz’
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MIA „Rosiya Segodnya“
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Çekmeköy sakini: İller Bankası’ndan 3 milyon lira hibe almışlar, illa ki bu parkı yıkacağız diyorlar
21:41 02.08.2022 (güncellendi: 21:42 02.08.2022) Abone ol
Çekmeköy sakinlerinden Hülya Nalbantoğlu, Çekmeköy Belediyesi'nin yıkarak yerine kapalı pazar yapmak istediği park alanıyla ilgili "İller bankasından 3 milyon lira hibe almışlar. O yüzden bu parkı yıkmaktan bir türlü vazgeçiremedik” açıklamasını yaptı.
Çekmeköy Belediyesi'nin yıkıp yerine kapalı pazar alanı yapmak istediği park için 62 gündür nöbet tutan mahalleli polisin sert müdahalesiyle karşılaştı.
Hülya Nalbantoğlu, Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında yaşananları anlattı. Nalbantoğlu, ‘’İller bankasından 3 milyon lira hibe almışlar. O yüzden bu parkı yıkmaktan bir türlü vazgeçiremedik” dedi.
Mahallesi sakini Hülya Nalbantoğlu yaşananlara ilişkin şunları söyledi:
‘’Bu alan bizim deprem toplanma alanımız. Başka bir alanımız da olmadığı için buranın park olarak kalması gerekiyor. Semt pazarı yapmak istediklerini söylüyorlar ama istedikleri yerin hemen yanında haftanın 6 günü açık bir pazar var. İlçe belediye, iller bankasından pazar yeri yapmak için 3 milyon hibe almış. Nisan sonunda ölçümler yapılıyordu ve biz o zamanlar da itiraz etmiştik. Bu zamana kadar mahalleli olarak ne yaptıysak vazgeçiremedik.’
‘Parkı belediyeden korumaya çalışıyoruz’
‘Pazar alanı için iki ay boyunca ruhsat alamadılar, Temmuz’un 7’sinde ruhsat alabildiler. Ruhsatlarını alabildikleri için bugün burada iş makinalarının mahalleye girmesini engelleyemedik. Mahalleli olarak 2 aydır biz nöbet tutuyoruz, bizimle birlikte polis ve zabıta da nöbet tutuyor. Parkı, belediyeden korumaya çalışıyoruz. İki büyük çevik kuvvet arabası sabahın köründe mahalleye geldi biz 5-10 kadın karşılarında şok olduk. Dilekçelerimizi belediyeye vermek istedik ama polis, ‘’sizi yürütmem’’ dedi. Birçok kişi gözaltına alındı. Olaylar biraz yatıştıktan sonra belediyeye gidip dilekçemizi verdik ve bugüne kadar belediye başkanına ulaşmamız hiç mümkün olmadı."