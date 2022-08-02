Çekmeköy sakini: İller Bankası’ndan 3 milyon lira hibe almışlar, illa ki bu parkı yıkacağız diyorlar

‘’Bu alan bizim deprem toplanma alanımız. Başka bir alanımız da olmadığı için buranın park olarak kalması gerekiyor. Semt pazarı yapmak istediklerini söylüyorlar ama istedikleri yerin hemen yanında haftanın 6 günü açık bir pazar var. İlçe belediye, iller bankasından pazar yeri yapmak için 3 milyon hibe almış. Nisan sonunda ölçümler yapılıyordu ve biz o zamanlar da itiraz etmiştik. Bu zamana kadar mahalleli olarak ne yaptıysak vazgeçiremedik.’