Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220802/oldukca-nadir-bir-durum-avustralyada-arazide-bulunan-uzay-copu-spacex-ile-mi-baglantili-1059404659.html
'Oldukça nadir bir durum': Avustralya'da arazide bulunan uzay çöpü, SpaceX ile mi bağlantılı?
'Oldukça nadir bir durum': Avustralya'da arazide bulunan uzay çöpü, SpaceX ile mi bağlantılı?
Avustralya Uzay Kurumu güneydeki Yeni Güney Galler eyaletinde dağlık alandaki bir tarım arazisinde bulunan uzay çöpünü araştırıyor. Bir astrofizikçi tarafından... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T13:20+0300
2022-08-02T13:21+0300
dünya
spacex
elon musk
avustralya
uzay
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059404711_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_5f1503c1d12602de6dca99be4dcab758.jpg
Normalde çok sayıda asılsız uzay çöpü ihbarı alan ama bu seferkinin farklı olduğunu hemen anlayan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astrofizikçi Brad Tucker iki çiftçinin kendisiyle iletişime geçip arazide tuhaf bir obje bulduklarını söylediklerini aktardı. İki kardeşin verdiği bilgiler, Kasım 2020'de fırlatıldıktan 20 ay sonra, yani 9 Temmuz'da yeniden Dünya atmosferine giren SpaceX uzay aracına ait bilgilerle eşleşiyordu. SpaceX kapsülünün tam Avustralya üzerindeyken parçalara ayrıldığına ve sesler duyulduğuna dair sosyal medyada da birçok görüntü mevcuttu. Tucker ilk gördüğünde objeyi 'kül olmuş bir ağaca' benzetse de sonrasında 'başka bir dünyadan gelmiş dikilitaşa' benzettiğini anlattı. Objeyi görür görmez yapıldığı malzemeden dolayı bunun uzaydan bir kalıntı olduğunu anlayan Tucker kalıntının üzerinde bir de numara olduğunu, aslında SpaceX'in bunun kendilerine ait olup olmadığını kolaylıkla doğrulayabileceğini söyledi. Bu buluşunu YouTube'da belgeselleştiren Tucker'a SpaceX'ten henüz bir yanıt yok. Uzay çöplerinin genelde okyanuslara düştüğünü söyleyen Tucker insanların yaşadığı bir bölgeye düşmesini 'oldukça nadir görülen bir durum' olarak görüyor.
avustralya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059404711_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_4b17426ba9fa77504371093f9d5491c2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
spacex, elon musk, avustralya, uzay

'Oldukça nadir bir durum': Avustralya'da arazide bulunan uzay çöpü, SpaceX ile mi bağlantılı?

13:20 02.08.2022 (güncellendi: 13:21 02.08.2022)
© AASpaceX
SpaceX - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AA
Abone olTelegram
Avustralya Uzay Kurumu güneydeki Yeni Güney Galler eyaletinde dağlık alandaki bir tarım arazisinde bulunan uzay çöpünü araştırıyor. Bir astrofizikçi tarafından fark edilen çöpün, dünyanın en zengin insanı Elon Musk'a ait SpaceX firmasının misyonlarından birinin kalıntısı olduğu sanılıyor.
Normalde çok sayıda asılsız uzay çöpü ihbarı alan ama bu seferkinin farklı olduğunu hemen anlayan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astrofizikçi Brad Tucker iki çiftçinin kendisiyle iletişime geçip arazide tuhaf bir obje bulduklarını söylediklerini aktardı.
İki kardeşin verdiği bilgiler, Kasım 2020'de fırlatıldıktan 20 ay sonra, yani 9 Temmuz'da yeniden Dünya atmosferine giren SpaceX uzay aracına ait bilgilerle eşleşiyordu. SpaceX kapsülünün tam Avustralya üzerindeyken parçalara ayrıldığına ve sesler duyulduğuna dair sosyal medyada da birçok görüntü mevcuttu.
Tucker ilk gördüğünde objeyi 'kül olmuş bir ağaca' benzetse de sonrasında 'başka bir dünyadan gelmiş dikilitaşa' benzettiğini anlattı. Objeyi görür görmez yapıldığı malzemeden dolayı bunun uzaydan bir kalıntı olduğunu anlayan Tucker kalıntının üzerinde bir de numara olduğunu, aslında SpaceX'in bunun kendilerine ait olup olmadığını kolaylıkla doğrulayabileceğini söyledi.
Bu buluşunu YouTube'da belgeselleştiren Tucker'a SpaceX'ten henüz bir yanıt yok.
Uzay çöplerinin genelde okyanuslara düştüğünü söyleyen Tucker insanların yaşadığı bir bölgeye düşmesini 'oldukça nadir görülen bir durum' olarak görüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала