https://tr.sputniknews.com/20220802/oldukca-nadir-bir-durum-avustralyada-arazide-bulunan-uzay-copu-spacex-ile-mi-baglantili-1059404659.html

'Oldukça nadir bir durum': Avustralya'da arazide bulunan uzay çöpü, SpaceX ile mi bağlantılı?

'Oldukça nadir bir durum': Avustralya'da arazide bulunan uzay çöpü, SpaceX ile mi bağlantılı?

Avustralya Uzay Kurumu güneydeki Yeni Güney Galler eyaletinde dağlık alandaki bir tarım arazisinde bulunan uzay çöpünü araştırıyor. Bir astrofizikçi tarafından... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T13:20+0300

2022-08-02T13:20+0300

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spacex

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avustralya

uzay

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Normalde çok sayıda asılsız uzay çöpü ihbarı alan ama bu seferkinin farklı olduğunu hemen anlayan Avustralya Ulusal Üniversitesi'nden astrofizikçi Brad Tucker iki çiftçinin kendisiyle iletişime geçip arazide tuhaf bir obje bulduklarını söylediklerini aktardı. İki kardeşin verdiği bilgiler, Kasım 2020'de fırlatıldıktan 20 ay sonra, yani 9 Temmuz'da yeniden Dünya atmosferine giren SpaceX uzay aracına ait bilgilerle eşleşiyordu. SpaceX kapsülünün tam Avustralya üzerindeyken parçalara ayrıldığına ve sesler duyulduğuna dair sosyal medyada da birçok görüntü mevcuttu. Tucker ilk gördüğünde objeyi 'kül olmuş bir ağaca' benzetse de sonrasında 'başka bir dünyadan gelmiş dikilitaşa' benzettiğini anlattı. Objeyi görür görmez yapıldığı malzemeden dolayı bunun uzaydan bir kalıntı olduğunu anlayan Tucker kalıntının üzerinde bir de numara olduğunu, aslında SpaceX'in bunun kendilerine ait olup olmadığını kolaylıkla doğrulayabileceğini söyledi. Bu buluşunu YouTube'da belgeselleştiren Tucker'a SpaceX'ten henüz bir yanıt yok. Uzay çöplerinin genelde okyanuslara düştüğünü söyleyen Tucker insanların yaşadığı bir bölgeye düşmesini 'oldukça nadir görülen bir durum' olarak görüyor.

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spacex, elon musk, avustralya, uzay