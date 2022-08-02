https://tr.sputniknews.com/20220802/tepkiler-buyudu-beyonce-yeni-albumundeki-bir-sarkinin-sozlerini-degistiriyor-1059399614.html

Tepkiler büyüdü: Beyonce yeni albümündeki bir şarkının sözlerini değiştiriyor

Tepkiler büyüdü: Beyonce yeni albümündeki bir şarkının sözlerini değiştiriyor

Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce merakla beklenen ve yıllar sonraki ilk albümü olan 'Renaissance'taki bir şarkıyı baştan kaydedecek. Sebebi ise şarkıda kullanılan... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T11:54+0300

2022-08-02T11:54+0300

2022-08-02T11:56+0300

beyoncé

yaşam

renaissance

şarkı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059399936_0:0:3261:1834_1920x0_80_0_0_e970bb6bcb54820e163ab917407647c4.jpg

Özellikle ırkçılık ve siyahlar konusundaki aktivistliğiyle de tanınan dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Beyonce, 'Renaissance' (Rönesans) adını verdiği yedinci stüdyo albümünün bir şarkısında tepkiler üzerine değişikliğe gidiyor. Beyonce, 'Heated' adlı şarkıda serebral palsi hastalığından mustarip kişiler için kullanılan aşağılayıcı bir terim kullandığı yönündeki eleştiriler nedeniyle şarkıyı baştan kaydedecek. Beyonce'nin yapımcılarından BBC'ye yapılan açıklamada söz konusu kelimenin ABD'de birden fazla anlamı olduğu ve bu aşağılayıcı anlamı kast edilerek kullanılmadığını ve şarkı sözlerinin değiştirileceğini söyledi. Birkaç hafta önce de ABD'li pop yıldızı Lizzo, 'GRRRLS' şarkısında aynı kelimeyi kullandığı için gelen tepkiler üzerine özür dilemiş, "ABD'de yaşayan kilolu ve siyah bir kadın olarak birçok can acıtan ifadeye maruz kaldım o yüzden kelimelerin gücünü anlayabiliyorum" deyip söz konusu kelimeyi kasten kullanmadığını söylemişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

beyoncé, renaissance, şarkı