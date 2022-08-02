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Tepkiler büyüdü: Beyonce yeni albümündeki bir şarkının sözlerini değiştiriyor
Tepkiler büyüdü: Beyonce yeni albümündeki bir şarkının sözlerini değiştiriyor
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce merakla beklenen ve yıllar sonraki ilk albümü olan 'Renaissance'taki bir şarkıyı baştan kaydedecek. Sebebi ise şarkıda kullanılan... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T11:54+0300
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beyoncé
yaşam
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şarkı
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Özellikle ırkçılık ve siyahlar konusundaki aktivistliğiyle de tanınan dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Beyonce, 'Renaissance' (Rönesans) adını verdiği yedinci stüdyo albümünün bir şarkısında tepkiler üzerine değişikliğe gidiyor. Beyonce, 'Heated' adlı şarkıda serebral palsi hastalığından mustarip kişiler için kullanılan aşağılayıcı bir terim kullandığı yönündeki eleştiriler nedeniyle şarkıyı baştan kaydedecek. Beyonce'nin yapımcılarından BBC'ye yapılan açıklamada söz konusu kelimenin ABD'de birden fazla anlamı olduğu ve bu aşağılayıcı anlamı kast edilerek kullanılmadığını ve şarkı sözlerinin değiştirileceğini söyledi. Birkaç hafta önce de ABD'li pop yıldızı Lizzo, 'GRRRLS' şarkısında aynı kelimeyi kullandığı için gelen tepkiler üzerine özür dilemiş, "ABD'de yaşayan kilolu ve siyah bir kadın olarak birçok can acıtan ifadeye maruz kaldım o yüzden kelimelerin gücünü anlayabiliyorum" deyip söz konusu kelimeyi kasten kullanmadığını söylemişti.
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Tepkiler büyüdü: Beyonce yeni albümündeki bir şarkının sözlerini değiştiriyor

11:54 02.08.2022 (güncellendi: 11:56 02.08.2022)
© AFP 2022 / CHRIS DELMASBeyonce
Beyonce - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS
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Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce merakla beklenen ve yıllar sonraki ilk albümü olan 'Renaissance'taki bir şarkıyı baştan kaydedecek. Sebebi ise şarkıda kullanılan bir kelimeye gelen tepkiler.
Özellikle ırkçılık ve siyahlar konusundaki aktivistliğiyle de tanınan dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Beyonce, 'Renaissance' (Rönesans) adını verdiği yedinci stüdyo albümünün bir şarkısında tepkiler üzerine değişikliğe gidiyor.
Beyonce, 'Heated' adlı şarkıda serebral palsi hastalığından mustarip kişiler için kullanılan aşağılayıcı bir terim kullandığı yönündeki eleştiriler nedeniyle şarkıyı baştan kaydedecek. Beyonce'nin yapımcılarından BBC'ye yapılan açıklamada söz konusu kelimenin ABD'de birden fazla anlamı olduğu ve bu aşağılayıcı anlamı kast edilerek kullanılmadığını ve şarkı sözlerinin değiştirileceğini söyledi.
Birkaç hafta önce de ABD'li pop yıldızı Lizzo, 'GRRRLS' şarkısında aynı kelimeyi kullandığı için gelen tepkiler üzerine özür dilemiş, "ABD'de yaşayan kilolu ve siyah bir kadın olarak birçok can acıtan ifadeye maruz kaldım o yüzden kelimelerin gücünü anlayabiliyorum" deyip söz konusu kelimeyi kasten kullanmadığını söylemişti.
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