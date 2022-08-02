Tepkiler büyüdü: Beyonce yeni albümündeki bir şarkının sözlerini değiştiriyor
11:54 02.08.2022 (güncellendi: 11:56 02.08.2022)
© AFP 2022 / CHRIS DELMASBeyonce
© AFP 2022 / CHRIS DELMAS
Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce merakla beklenen ve yıllar sonraki ilk albümü olan 'Renaissance'taki bir şarkıyı baştan kaydedecek. Sebebi ise şarkıda kullanılan bir kelimeye gelen tepkiler.
Özellikle ırkçılık ve siyahlar konusundaki aktivistliğiyle de tanınan dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Beyonce, 'Renaissance' (Rönesans) adını verdiği yedinci stüdyo albümünün bir şarkısında tepkiler üzerine değişikliğe gidiyor.
Beyonce, 'Heated' adlı şarkıda serebral palsi hastalığından mustarip kişiler için kullanılan aşağılayıcı bir terim kullandığı yönündeki eleştiriler nedeniyle şarkıyı baştan kaydedecek. Beyonce'nin yapımcılarından BBC'ye yapılan açıklamada söz konusu kelimenin ABD'de birden fazla anlamı olduğu ve bu aşağılayıcı anlamı kast edilerek kullanılmadığını ve şarkı sözlerinin değiştirileceğini söyledi.
Beyoncé is removing an offensive term for disabled people from a new song on her record "Renaissance," just weeks after rapper Lizzo also changed lyrics to remove the same word. https://t.co/UjiMJeENdY— The Associated Press (@AP) August 1, 2022
Birkaç hafta önce de ABD'li pop yıldızı Lizzo, 'GRRRLS' şarkısında aynı kelimeyi kullandığı için gelen tepkiler üzerine özür dilemiş, "ABD'de yaşayan kilolu ve siyah bir kadın olarak birçok can acıtan ifadeye maruz kaldım o yüzden kelimelerin gücünü anlayabiliyorum" deyip söz konusu kelimeyi kasten kullanmadığını söylemişti.
Here we are again.— Scope (@scope) August 1, 2022
Not long after ableist language from Lizzo, Beyoncé’s new album features an ableist slur not once, but twice.
Disabled people’s experiences are not fodder for song lyrics. This must stop.https://t.co/UJXrJxdtXf