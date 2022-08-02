https://tr.sputniknews.com/20220802/thy-kabin-memuru-yas-sinirinda-degisiklige-gidiyor-1059396097.html

THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğe gidiyor

THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğe gidiyor

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırında değişikliğe gidildiğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T06:38+0300

2022-08-02T06:38+0300

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türkiye

thy

kabin memuru

hostes

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THY, üst limit olarak 30 yaş sınırı konulan kabin memuru alımında değişikliğe gidiyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla personel alımına yönelik bilgilere yer verdi.Bolat, kendisine "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerini kullanan bir kişiye "Sınırı 39 yaşına çıkarıyoruz" diye cevap verdi.

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thy, kabin memuru, hostes