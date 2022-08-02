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THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğe gidiyor
THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğe gidiyor
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırında değişikliğe gidildiğini duyurdu. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T06:38+0300
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THY, üst limit olarak 30 yaş sınırı konulan kabin memuru alımında değişikliğe gidiyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla personel alımına yönelik bilgilere yer verdi.Bolat, kendisine "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerini kullanan bir kişiye "Sınırı 39 yaşına çıkarıyoruz" diye cevap verdi.
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thy, kabin memuru, hostes

THY kabin memuru yaş sınırında değişikliğe gidiyor

06:38 02.08.2022
© Fotoğraf : Türk Hava YollarıTHY Kabin Memurları
THY Kabin Memurları - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
© Fotoğraf : Türk Hava Yolları
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Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat, THY'nin kabin memuru alımındaki yaş sınırında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
THY, üst limit olarak 30 yaş sınırı konulan kabin memuru alımında değişikliğe gidiyor. THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla personel alımına yönelik bilgilere yer verdi.
Bolat, kendisine "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerini kullanan bir kişiye "Sınırı 39 yaşına çıkarıyoruz" diye cevap verdi.
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