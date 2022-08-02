https://tr.sputniknews.com/20220802/trabzonsporun-sampiyonlar-ligindeki-rakibi-belli-oldu-1059407470.html
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti. 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T13:26+0300
2022-08-02T13:26+0300
2022-08-02T13:30+0300
spor
trabzonspor
uefa şampiyonlar ligi
kopenhag
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Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.Bordo-mavili ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek.İlk maç 2 hafta sonraTrabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı play-off turunun ilk maçı 16-17 Ağustos'ta, ikinci maçı ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
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trabzonspor, uefa şampiyonlar ligi, kopenhag
Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu
13:26 02.08.2022 (güncellendi: 13:30 02.08.2022) Abone ol
Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka ekibi Kopenhag ile eşleşti.
Trabzonspor'un UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turundaki rakibi belli oldu.
Bordo-mavili ekip, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek.
İlk maç 2 hafta sonra
Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı play-off turunun ilk maçı 16-17 Ağustos'ta, ikinci maçı ise 23-24 Ağustos tarihlerinde oynanacak.