https://tr.sputniknews.com/20220802/umraniyede-hatali-park-yapan-surucu-kendisini-uyaran-gazetecilere-saldirdi-1059413524.html
Ümraniye’de hatalı park yapan sürücü kendisini uyaran gazetecilere saldırdı
Ümraniye’de hatalı park yapan sürücü kendisini uyaran gazetecilere saldırdı
İstanbul Ümraniye'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlçede cadde üzerinde hatalı park yapan bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran basın... 02.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-02T14:53+0300
2022-08-02T14:53+0300
2022-08-02T14:53+0300
yaşam
istanbul
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Ümraniye’de cadde üzerinde hatalı park yapan bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran basın mensuplarının bulunduğu aracı takip ederek önünü kesti.İHA'nın haberine göre, otomobilden inerek tehditler savuran maganda, yanındaki vatandaşların ikazı sonrası olay yerinden ayrıldı.Ümraniye’de cadde üzerinde hatalı park yaparak trafiğin akışını engelleyen bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinden geçen basın mensupları tarafından hatalı park sebebiyle uyarıldı.Daha sonra otomobil ile basın mensuplarının bulunduğu aracı takip eden maganda cadde üzerinde yolu keserek basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Saldırganın bulunduğu otomobildeki kişilerin ise kendisini tutarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine saldırgan otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise araç kamerasına yansıdı.
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istanbul, ümraniye
Ümraniye’de hatalı park yapan sürücü kendisini uyaran gazetecilere saldırdı
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İstanbul Ümraniye'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlçede cadde üzerinde hatalı park yapan bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran basın mensuplarına saldırmaya çalıştı.
Ümraniye’de cadde üzerinde hatalı park yapan bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran basın mensuplarının bulunduğu aracı takip ederek önünü kesti.
İHA'nın haberine göre, otomobilden inerek tehditler savuran maganda, yanındaki vatandaşların ikazı sonrası olay yerinden ayrıldı.
Ümraniye’de cadde üzerinde hatalı park yaparak trafiğin akışını engelleyen bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinden geçen basın mensupları tarafından hatalı park sebebiyle uyarıldı.
Daha sonra otomobil ile basın mensuplarının bulunduğu aracı takip eden maganda cadde üzerinde yolu keserek basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Saldırganın bulunduğu otomobildeki kişilerin ise kendisini tutarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine saldırgan otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise araç kamerasına yansıdı.