https://tr.sputniknews.com/20220802/umraniyede-hatali-park-yapan-surucu-kendisini-uyaran-gazetecilere-saldirdi-1059413524.html

Ümraniye’de hatalı park yapan sürücü kendisini uyaran gazetecilere saldırdı

Ümraniye’de hatalı park yapan sürücü kendisini uyaran gazetecilere saldırdı

İstanbul Ümraniye'de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. İlçede cadde üzerinde hatalı park yapan bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran basın... 02.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-02T14:53+0300

2022-08-02T14:53+0300

2022-08-02T14:53+0300

yaşam

istanbul

ümraniye

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/02/1059413751_0:2:811:458_1920x0_80_0_0_8b3648c098ff5fb753c26fd113c634ad.jpg

Ümraniye’de cadde üzerinde hatalı park yapan bir otomobil sürücüsü, kendisini uyaran basın mensuplarının bulunduğu aracı takip ederek önünü kesti.İHA'nın haberine göre, otomobilden inerek tehditler savuran maganda, yanındaki vatandaşların ikazı sonrası olay yerinden ayrıldı.Ümraniye’de cadde üzerinde hatalı park yaparak trafiğin akışını engelleyen bir otomobil sürücüsü, cadde üzerinden geçen basın mensupları tarafından hatalı park sebebiyle uyarıldı.Daha sonra otomobil ile basın mensuplarının bulunduğu aracı takip eden maganda cadde üzerinde yolu keserek basın mensuplarına saldırmaya çalıştı. Saldırganın bulunduğu otomobildeki kişilerin ise kendisini tutarak sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Çevredeki vatandaşların ikazı üzerine saldırgan otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı. Olay anı ise araç kamerasına yansıdı.

istanbul

ümraniye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, ümraniye