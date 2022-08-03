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CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' ziyareti için Uludere'ye gidiyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' ziyareti için Uludere'ye gidiyor
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın Şırnak'ın Uludere ilçesine gidecek. CHP lideri 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüşecek 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T14:36+0300
2022-08-03T14:36+0300
2022-08-03T14:47+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
uludere
uludere olayı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Şırnak Uludere'ye gidecek. Helalleşme ziyaretleri kapsamında 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüşecek.Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığı habere göre, öğlen saatlerinde Uludere'de olması planlanan CHP lideri 34 kişinin yakınlarıyla bir araya gelecek. Ailelere bir kez daha başsağlığı dileyecek olan Kılıçdaroğlu'nun öğlen saatlerinde açıklama yapacak.Helalleşme ziyaretleri kapsamında yapılacak olan bu ziyarette CHP liderine eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik edecek.
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kemal kılıçdaroğlu, chp, uludere, uludere olayı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'helalleşme' ziyareti için Uludere'ye gidiyor
14:36 03.08.2022 (güncellendi: 14:47 03.08.2022) Abone ol
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yarın Şırnak'ın Uludere ilçesine gidecek. CHP lideri 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüşecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yarın Şırnak Uludere'ye gidecek. Helalleşme ziyaretleri kapsamında 2011 yılında hayatını kaybeden 34 kişinin yakınlarıyla görüşecek.
Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın aktardığı habere göre, öğlen saatlerinde Uludere'de olması planlanan CHP lideri 34 kişinin yakınlarıyla bir araya gelecek. Ailelere bir kez daha başsağlığı dileyecek olan Kılıçdaroğlu'nun öğlen saatlerinde açıklama yapacak.
Helalleşme ziyaretleri kapsamında yapılacak olan bu ziyarette CHP liderine eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlik edecek.