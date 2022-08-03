https://tr.sputniknews.com/20220803/isitme-engelliler-icin-sesleri-desifre-eden-gozluk-gelistirildi-1059449358.html
İşitme engelliler için sesleri deşifre eden gözlük geliştirildi
İşitme engelliler için sesleri deşifre eden gözlük geliştirildi
İngiltere'de geliştirilen yazılım sayesinde gözlüğü takan işitme engelliler için sesler yazılı hale geliyor. Böylece işitme engelliler, sesleri gerçek zamanlı... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T12:11+0300
2022-08-03T12:11+0300
2022-08-03T12:27+0300
arttırılmış gerçeklik
yaşam
işitme engelli
gözlük
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059449149_0:31:644:393_1920x0_80_0_0_374e4e52102f9d7955428d4266b2fbc2.jpg
Bir İngiliz şirketi işitme engelliler için sohbeti alt yazıya çeviren gözlük üretti.Arttırılmış gerçeklik içerikli akıllı gözlükler, sesi kullanıcının gözlük ekranına yansıtıyor. Altyazılar aracılığıyla konuşmalar okunabiliyor.NTV’nin aktardığına göre XRAI Glass CEO'su Dan Scarfe, bu yenilikçi teknolojiyle birlikte sağır ve işitme kaybı olan insanların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktarırken, "Potansiyellerini en üst düzeye çıkarma yeteneğinden gurur duyuyoruz" dedi.Dan Scarfe, fikrin geçen yıl ailesiyle birlikte Noel kutlarken aklına geldiğini söylüyor.97 yaşındaki işitme engelli büyükbabasının ailenin geri kalanıyla iletişim kurmakta zorlandığına tanık olan Scrafe, büyükbabasının gerçek zamanlı olarak sohbetlere katılabilmesi için bir çözüm aramaya başladığını aktardı.Yazılımın gelişmiş ses tanıma sistemi ile de konuşan kişinin kim olduğu belirlenebiliyor.Şirketin yeni hedefi, uygulamanın sadece İngilizce değil başka dillerde de etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/03/1059449149_7:0:579:429_1920x0_80_0_0_182060c91d14dd45bd493e152247dd6f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
arttırılmış gerçeklik, işitme engelli, gözlük
İşitme engelliler için sesleri deşifre eden gözlük geliştirildi
12:11 03.08.2022 (güncellendi: 12:27 03.08.2022) Abone ol
İngiltere'de geliştirilen yazılım sayesinde gözlüğü takan işitme engelliler için sesler yazılı hale geliyor. Böylece işitme engelliler, sesleri gerçek zamanlı olarak okuyabiliyor.
Bir İngiliz şirketi işitme engelliler için sohbeti alt yazıya çeviren gözlük üretti.
Arttırılmış gerçeklik içerikli akıllı gözlükler, sesi kullanıcının gözlük ekranına yansıtıyor. Altyazılar aracılığıyla konuşmalar okunabiliyor.
NTV’nin aktardığına göre XRAI Glass CEO'su Dan Scarfe, bu yenilikçi teknolojiyle birlikte sağır ve işitme kaybı olan insanların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktarırken, "Potansiyellerini en üst düzeye çıkarma yeteneğinden gurur duyuyoruz" dedi.
Dan Scarfe, fikrin geçen yıl ailesiyle birlikte Noel kutlarken aklına geldiğini söylüyor.
97 yaşındaki işitme engelli büyükbabasının ailenin geri kalanıyla iletişim kurmakta zorlandığına tanık olan Scrafe, büyükbabasının gerçek zamanlı olarak sohbetlere katılabilmesi için bir çözüm aramaya başladığını aktardı.
Yazılımın gelişmiş ses tanıma sistemi ile de konuşan kişinin kim olduğu belirlenebiliyor.
Şirketin yeni hedefi, uygulamanın sadece İngilizce değil başka dillerde de etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak.