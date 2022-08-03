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https://tr.sputniknews.com/20220803/isitme-engelliler-icin-sesleri-desifre-eden-gozluk-gelistirildi-1059449358.html
İşitme engelliler için sesleri deşifre eden gözlük geliştirildi
İşitme engelliler için sesleri deşifre eden gözlük geliştirildi
İngiltere'de geliştirilen yazılım sayesinde gözlüğü takan işitme engelliler için sesler yazılı hale geliyor. Böylece işitme engelliler, sesleri gerçek zamanlı... 03.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-03T12:11+0300
2022-08-03T12:27+0300
arttırılmış gerçeklik
yaşam
işitme engelli
gözlük
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Bir İngiliz şirketi işitme engelliler için sohbeti alt yazıya çeviren gözlük üretti.Arttırılmış gerçeklik içerikli akıllı gözlükler, sesi kullanıcının gözlük ekranına yansıtıyor. Altyazılar aracılığıyla konuşmalar okunabiliyor.NTV’nin aktardığına göre XRAI Glass CEO'su Dan Scarfe, bu yenilikçi teknolojiyle birlikte sağır ve işitme kaybı olan insanların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktarırken, "Potansiyellerini en üst düzeye çıkarma yeteneğinden gurur duyuyoruz" dedi.Dan Scarfe, fikrin geçen yıl ailesiyle birlikte Noel kutlarken aklına geldiğini söylüyor.97 yaşındaki işitme engelli büyükbabasının ailenin geri kalanıyla iletişim kurmakta zorlandığına tanık olan Scrafe, büyükbabasının gerçek zamanlı olarak sohbetlere katılabilmesi için bir çözüm aramaya başladığını aktardı.Yazılımın gelişmiş ses tanıma sistemi ile de konuşan kişinin kim olduğu belirlenebiliyor.Şirketin yeni hedefi, uygulamanın sadece İngilizce değil başka dillerde de etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak.
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arttırılmış gerçeklik, işitme engelli, gözlük

İşitme engelliler için sesleri deşifre eden gözlük geliştirildi

12:11 03.08.2022 (güncellendi: 12:27 03.08.2022)
© XRAI Glassİşitme engelliler için sesleri deşifre eden gözlük
İşitme engelliler için sesleri deşifre eden gözlük - Sputnik Türkiye, 1920, 03.08.2022
© XRAI Glass
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İngiltere'de geliştirilen yazılım sayesinde gözlüğü takan işitme engelliler için sesler yazılı hale geliyor. Böylece işitme engelliler, sesleri gerçek zamanlı olarak okuyabiliyor.
Bir İngiliz şirketi işitme engelliler için sohbeti alt yazıya çeviren gözlük üretti.
Arttırılmış gerçeklik içerikli akıllı gözlükler, sesi kullanıcının gözlük ekranına yansıtıyor. Altyazılar aracılığıyla konuşmalar okunabiliyor.
NTV’nin aktardığına göre XRAI Glass CEO'su Dan Scarfe, bu yenilikçi teknolojiyle birlikte sağır ve işitme kaybı olan insanların yaşamlarını kolaylaştırmayı hedeflediklerini aktarırken, "Potansiyellerini en üst düzeye çıkarma yeteneğinden gurur duyuyoruz" dedi.
Dan Scarfe, fikrin geçen yıl ailesiyle birlikte Noel kutlarken aklına geldiğini söylüyor.
97 yaşındaki işitme engelli büyükbabasının ailenin geri kalanıyla iletişim kurmakta zorlandığına tanık olan Scrafe, büyükbabasının gerçek zamanlı olarak sohbetlere katılabilmesi için bir çözüm aramaya başladığını aktardı.
Yazılımın gelişmiş ses tanıma sistemi ile de konuşan kişinin kim olduğu belirlenebiliyor.
Şirketin yeni hedefi, uygulamanın sadece İngilizce değil başka dillerde de etkin şekilde kullanılabilmesini sağlamak.
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