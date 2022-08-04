https://tr.sputniknews.com/20220804/ilk-ceyrekte-rekor-kr-aciklayan-shell-dunya-capindaki-calisanlarina-yuzde-8-ikramiye-verecek-1059499896.html

İlk çeyrekte rekor kâr açıklayan Shell, dünya çapındaki çalışanlarına yüzde 8 ikramiye verecek

İlk çeyrekte rekor kâr açıklayan Shell, dünya çapındaki çalışanlarına yüzde 8 ikramiye verecek

Enerji devi Shell, ilk çeyrekte yükselen petrol ve doğalgaz fiyatlarından rekor kâr elde etmesinin ardından dünya çapındaki çalışanlarına bir kereye mahsus... 04.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-04T14:09+0300

2022-08-04T14:09+0300

2022-08-04T14:09+0300

dünya

shell

ikramiye

maaş

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Küresel enerji devi Shell, Rusya'ya dönük yaptırımlarla birlikte artan enerji maliyetleri nedeniyle ilk çeyrekte rekor kâr açıkladı.Şirket, durum üzerine üst düzey yöneticiler hariç dünya çapındaki 82 bini aşkın personeline bir kereye mahsus yüzde 8 ikramiye verme kararı aldı.Şirketten yapılan açıklamada kararın, 'çalışanların son zamanlardaki zorlu bir koşullara rağmen şirketin güçlü operasyonel performansına yaptıkları katkının takdir edilmesi' amacıyla alındığı belirtildi.Açıklamada, "Ödül, bu çalışanların mevcut operasyonel ve finansal başarımızı paylaşmalarını sağlıyor; enflasyon veya yaşam maliyeti sorunlarına bir yanıt değil" denildi.Bununla beraber Shell'in İngiltere'deki 5 bin çalışanı ikramiyeden yararlanırken, ülke içi tedariki üstlenen Shell Energy Retail'in 1200 çalışanı, şirketin zarar etmesi nedeniyle söz konusu ayrıcalıktan faydalanamayacak.Shell, geçen hafta ikinci çeyrekte 9 milyar sterlin kâr açıklamıştı. Rakibi BP ise, 6.9 milyar sterlin'lik rakamla 14 yılın en büyük üç aylık kârını bildirmişti.Yüksek petrol fiyatı aynı zamanda benzin ve motorin fiyatlarının son aylarda pompalarda rekor seviyelere ulaşmasına ve enflasyonun 40 yılın en yüksek seviyesine ulaşmasına neden olmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220512/wsj-rusya-yaptirimlari-yuzunden-enerji-fiyatlarinin-sahlanisi-altinda-avrupa-ekonomileri-catirdiyor-1056322367.html

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shell, ikramiye, maaş